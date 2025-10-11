Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

PM é morto em assalto durante romaria para Aparecida

Policial militar foi baleado na madrugada deste sábado (11) durante caminhada até o Santuário de Aparecida

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:00)
País
Imagem do PM morto durante romaria para Aparecida, vestindo uniforme e sorrindo, com balões brancos e pretos atrás.
Legenda: Policial militar Luiz Guilherme Crispim de Oliveir era devoto de Nossa Senhora de Aparecida.
Foto: Imagem cedidas pela família.

Um policial militar foi vítima de latrocínio na madrugada deste sábado (11) enquanto fazia uma romaria para o Santuário Nacional de Aparecida.

O soldado Luiz Guilherme Crispim de Oliveira era devoto de Nossa Senhora Aparecida, cujo dia é celebrado neste domingo (12), e fazia caminhada até o santuário com dois primos da esposa.

O trio foi assaltado na altura do km 55 da rodovia Presidente Dutra, no município de Lorena, em São Paulo. Os três foram baleados, mas apenas o soldado morreu, tendo sido atingido no peito

Veja também

teaser image
País

Cozinheira morta em desabamento do Jamile será sepultada na Paraíba

teaser image
País

Polícia encontra fábrica 'pirata' ligada a intoxicações por metanol em SP

Um dos primos da esposa de Luiz Guilherme foi atingido de raspão e o outro, no pé. Ambos passam bem.

Luiz Guilherme chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O assaltante, que levou a mochila, o celular e R$ 800 do policial, não foi preso. O crime foi registrado no 1° Distrito Policial de Lorena e segue para investigação.

O soldado atuava na polícia militar há 10 anos e deixa a esposa, um filho de quatro anos e uma filha de um ano e quatro meses. 

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, o policial realizava a caminhada trajando um coletivo refletivo da PM

Ao g1, a esposa de Luiz Guilherme, Aline da Silva Costa, afirmou que acredita que o assaltante tenha atirado no soldado por conta do traje, que foi usado por ele para evitar um possível atropelamento na rodovia.

Assuntos Relacionados
Imagem do PM morto durante romaria para Aparecida, vestindo uniforme e sorrindo, com balões brancos e pretos atrás.
País

PM é morto em assalto durante romaria para Aparecida

Policial militar foi baleado na madrugada deste sábado (11) durante caminhada até o Santuário de Aparecida

Redação
Há 1 hora
imagem do president do brasil com a bandeira brasileira ao fundo e ao lado da imagem do presidente dos estados unidos com uma bandeira ao fundo
País

Telefonema entre Lula e Trump: saiba como funcionam as ligações entre presidentes

Para que um ligação formal entre chefes de estado ocorra é preciso seguir um protocolo de negociação

Redação
11 de Outubro de 2025
Frascos de Metanol.
País

Brasil tem 29 casos confirmados de intoxicação por metanol, atualiza Ministério da Saúde

São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul são os estados com casos confirmados por esse tipo de intoxicação

Redação
10 de Outubro de 2025
Viaturas da Polícia Civil em frente à fábrica clandestina.
País

Polícia encontra fábrica 'pirata' ligada a intoxicações por metanol em SP

O estabelecimento foi identificado em São Bernardo do Campo e a proprietária foi presa

Redação
10 de Outubro de 2025
Imagem mostra jovem caindo em buraco após calçada ceder em Manaus
País

Calçada cede e jovem é 'engolido' por buraco em Manaus

Incidente aconteceu em uma rua do bairro Vila da Prata

Redação
10 de Outubro de 2025
Duas mãos, com unhas pintadas de roxo, em foco. Na da esquerda, uma ampola transparente com tampa verde e rótulo. Na da direita, caixa branca e azul com descrições médicas.
País

2,5 mil ampolas de fomepizol, antídoto contra metanol, chegam ao Brasil

Distribuição de unidades para o Ceará ainda não foi iniciada

Redação
10 de Outubro de 2025
Mulher de cabelo longo com chapéu de palha, vista de costas, admirando a paisagem de Rio de Janeiro com praias, montanhas e a Baía de Guanabara ao fundo.
País

Férias 2026: saiba quando sair e aproveite mais dias

O novo ano terá nove feriados nacionais em dias de semana. Dependendo da escolha, o trabalhador pode conseguir mais dias de descanso

Geovana Almeida*
10 de Outubro de 2025
Suênia tinha 51 anos e era natural de Monteiro
País

Cozinheira morta em desabamento do Jamile será sepultada na Paraíba

Suênia Maria trabalhava há três anos no restaurante que tem o cardápio do chef Henrique Fogaça

Redação
09 de Outubro de 2025
Frascos de metanol.
País

Brasil tem 24 casos confirmados de intoxicação por metanol, atualiza Ministério da Saúde

São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul são os únicos estados do País com casos confirmados de intoxicação pela substância

Redação
08 de Outubro de 2025
Fiscal vistoria uma garrafa de bebida
País

Governo determina suspensão de vendas de bebidas destiladas em 9 plataformas

Medida vem na esteira dos casos de contaminação por metanol

Redação
08 de Outubro de 2025
Foto da parte interna do restaurante Jamile, onde Fogaça assina cardápio.
País

Desabamento em restaurante com cardápio do chef Fogaça deixa mulher morta

Parte do mezanino do estabelecimento caiu e deixou feridos

Redação
08 de Outubro de 2025
Fachada do prédio da Anvisa, com o letreiro
País

Anvisa proíbe consumo e venda de remédio contra pneumonia e anestésico

Fiscalização aponta "desvio de qualidade" em lotes dos medicamentos

Redação
08 de Outubro de 2025
Uma montagem, do lado esquerdo está um dos cachorros abandonados e do lado esquerdo o gato encontrado no local
País

50 animais em situação de abandono são resgatados de canil clandestino no RJ

Os animais estavam vivendo em condições insalubres sem água e comida

Gabriel Bezerra*
08 de Outubro de 2025
Imagem mostra fiscais verificando bebidas
País

Morre mulher de 30 anos internada após consumir vodca com metanol

Bruna Araújo de Souza recebia tratamento no Hospital de Clínicas de São Bernardo

Redação
07 de Outubro de 2025
Capela em homenagem a Nossa Senhora do Rosário.
País

Dia de Nossa Senhora do Rosário: conheça história e curiosidades da santa

Igreja incentiva a oração do Rosário para alcançar a intervenção divina da Virgem Maria

Redação
07 de Outubro de 2025
Imagem de mãos segurando cédulas de dinheiro no valor de 50 e 10 reais, reais brasileiros, detalhes das notas e textura do papel.
País

Saiba quando é o quinto dia útil de outubro de 2025

Trabalhadores que atuam em regime CLT devem receber o pagamento do salário até esta data

Carol Melo e Mylena Gadelha
06 de Outubro de 2025
sem mostrar o rosto, imagem mostra criança vestindo camiseta azul e segurando uma maçã verde mordida
País

Síndrome rara faz menina de 2 anos ter fome insaciável

Diagnosticada há um mês com a Síndrome de Prader-Willi, acreana de 2 anos pesa 15 kg e precisa de acompanhamento médico para controlar o apetite e o desenvolvimento

Redação
06 de Outubro de 2025
Jovem corta cabelo e transforma em peruca para presentear madrinha diagnosticada com câncer de mama
País

Jovem corta cabelo e transforma em peruca para presentear madrinha diagnosticada com câncer de mama

A iniciativa aconteceu em 2021, mas só agora as imagens viralizaram nas redes sociais

Maria Clarice e Gabriel Bezerra*
06 de Outubro de 2025
Fiscais vistoriam garrafas de bebidas.
País

São Paulo já soma mais de 7 mil garrafas apreendidas em meio a casos de intoxicação por metanol

Gabinete de crise montado pelo governo estadual intensificou ações contra bebidas adulteradas; estado lidera o país em número de casos confirmados

Redação
05 de Outubro de 2025
Imagem de profissional da saúde com antidoto para aplicação em paciente
País

Ministério da saúde envia primeira remessa de antidoto contra metanol a cinco estados

Ceará não recebeu antídotos; distribuição ocorreu a estados que pediram reforço do estoque

Redação
05 de Outubro de 2025