PM é morto em assalto durante romaria para Aparecida

Um policial militar foi vítima de latrocínio na madrugada deste sábado (11) enquanto fazia uma romaria para o Santuário Nacional de Aparecida.

O soldado Luiz Guilherme Crispim de Oliveira era devoto de Nossa Senhora Aparecida, cujo dia é celebrado neste domingo (12), e fazia caminhada até o santuário com dois primos da esposa.

O trio foi assaltado na altura do km 55 da rodovia Presidente Dutra, no município de Lorena, em São Paulo. Os três foram baleados, mas apenas o soldado morreu, tendo sido atingido no peito.

Um dos primos da esposa de Luiz Guilherme foi atingido de raspão e o outro, no pé. Ambos passam bem.

Luiz Guilherme chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O assaltante, que levou a mochila, o celular e R$ 800 do policial, não foi preso. O crime foi registrado no 1° Distrito Policial de Lorena e segue para investigação.

O soldado atuava na polícia militar há 10 anos e deixa a esposa, um filho de quatro anos e uma filha de um ano e quatro meses.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, o policial realizava a caminhada trajando um coletivo refletivo da PM.

Ao g1, a esposa de Luiz Guilherme, Aline da Silva Costa, afirmou que acredita que o assaltante tenha atirado no soldado por conta do traje, que foi usado por ele para evitar um possível atropelamento na rodovia.