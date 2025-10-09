Cozinheira morta em desabamento do Jamile será sepultada na Paraíba

Suênia Maria Tomé Bezerra, de 51 anos, morreu no desabamento do restaurante Jamile, em São Paulo, nessa quarta-feira (8). Ela era cozinheira do local havia cerca de três anos e, segundo familiares, dedicava-se com amor ao trabalho.

Natural de Monteiro, na Paraíba, Suênia não havia trabalhado em restaurantes em sua terra natal, mas costumava preparar bolos de aniversário para vender. Ela se mudou para São Paulo após o filho único ingressar no curso de Medicina na capital paulista.

De acordo com familiares, Suênia sofreu uma parada cardiorrespiratória ao ser atingida pelos escombros do mezanino do restaurante, que pertence aos empresários Alberto Hiar e Anuar Tacach.

Um dos irmãos da vítima, também natural de Monteiro, trabalhava no mesmo restaurante, mas não estava presente no momento do acidente.

O corpo de Suênia será levado para Monteiro e deve chegar à Paraíba ainda na noite desta quinta-feira (9). O sepultamento está previsto para as 10h desta sexta-feira (10).

Segundo relatos de funcionários, o desabamento ocorreu no mezanino do restaurante. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros suspeitou de uma explosão de gás, hipótese depois descartada. Ao menos seis pessoas ficaram sob os escombros; cinco foram resgatadas com vida.

O Jamile tem cardápio assinado pelo chef Henrique Fogaça, jurado do programa “MasterChef”, da Band. Em nota, ele lamentou profundamente o acidente. “Fogaça manifesta sua solidariedade integral às vítimas e a seus familiares, reafirmando que sua principal preocupação neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária”, diz o comunicado.

O chef também informou que, embora esteja fora do país, mantém contato com os responsáveis pelo restaurante e acompanha de perto a apuração das causas do desabamento, em colaboração com as autoridades competente.