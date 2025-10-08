Desabamento em restaurante com cardápio do chef Fogaça deixa mulher morta

Uma mulher, ainda não identificada, morreu após parte do restaurante Jamile, que fica no bairro Bela Vista, São Paulo, desabar sobre ela, no início da tarde desta quarta-feira (8). O cardápio do estabelecimento é assinado pelo chefe e apresentador Henrique Fogaça.

Funcionários relataram que o desabamento foi registrado na parte do mezanino, uma estrutura que fica entre o piso térreo e o primeiro andar. Outras seis pessoas ficaram sob os escombros.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, cinco delas foram retiradas do local feridas. Segundo os bombeiros, as vítimas socorridas relataram dores nas costas e tinham escoriações pelo corpo.

Veja também País Saiba quando é o quinto dia útil de outubro de 2025 País 50 animais em situação de abandono são resgatados de canil clandestino no RJ Zoeira Seminarista e ex-carmelita se apaixonam e se casam após deixarem vida religiosa

PRONUNCIAMENTO DO FOGAÇA

Nas redes sociais, no fim da tarde desta quarta, o chefe Henrique Fogaça publicou uma nota oficial de esclarecimento sobre o acidente, registrado no restaurante Jamile.

“O chef Henrique Fogaça lamenta profundamente o acidente ocorrido na tarde de hoje, 8 de outubro, no restaurante Jamile, localizado na Bela Vista, que resultou em danos estruturais e ferimentos em três colaboradores, um deles já encaminhado ao hospital e dois ainda recebendo atendimento das equipes de resgate”, inicia a nota, publicada em seu Instagram.

Fogaça manifestou ainda solidariedade integral às vítimas e a seus familiares, e esclareceu que não tem envolvimento administrativo com o restaurante.

“É importante esclarecer que Henrique Fogaça não possui qualquer participação societária ou vínculo de propriedade com o restaurante Jamile, como erroneamente vem sendo dito em alguns canais de comunicação. Sua atuação se restringe à criação e assinatura do cardápio da casa, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento”, salientou o chefe.

NOTA DO ESTABELECIMENTO

Em razão do acidente ocorrido hoje no Jamile restaurante. Expressamos nossa solidariedade e profundo respeito aos nossos colaboradores e seus familiares

estamos inteiramente comprometidos em oferecer todo o suporte necessário neste momento, prestando assistência e acolhimento a todos os envolvidos.

Estamos colaborando com os órgãos públicos competentes para esclarecimento dos fatos.

A família Jamile se une em força e cuidado, com gratidão a todos que tem manifestado αροιο e compreensão.