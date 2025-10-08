Desabamento em restaurante com cardápio do chef Fogaça deixa mulher morta
Parte do mezanino do estabelecimento caiu e deixou feridos
Uma mulher, ainda não identificada, morreu após parte do restaurante Jamile, que fica no bairro Bela Vista, São Paulo, desabar sobre ela, no início da tarde desta quarta-feira (8). O cardápio do estabelecimento é assinado pelo chefe e apresentador Henrique Fogaça.
Funcionários relataram que o desabamento foi registrado na parte do mezanino, uma estrutura que fica entre o piso térreo e o primeiro andar. Outras seis pessoas ficaram sob os escombros.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, cinco delas foram retiradas do local feridas. Segundo os bombeiros, as vítimas socorridas relataram dores nas costas e tinham escoriações pelo corpo.
PRONUNCIAMENTO DO FOGAÇA
Nas redes sociais, no fim da tarde desta quarta, o chefe Henrique Fogaça publicou uma nota oficial de esclarecimento sobre o acidente, registrado no restaurante Jamile.
“O chef Henrique Fogaça lamenta profundamente o acidente ocorrido na tarde de hoje, 8 de outubro, no restaurante Jamile, localizado na Bela Vista, que resultou em danos estruturais e ferimentos em três colaboradores, um deles já encaminhado ao hospital e dois ainda recebendo atendimento das equipes de resgate”, inicia a nota, publicada em seu Instagram.
Fogaça manifestou ainda solidariedade integral às vítimas e a seus familiares, e esclareceu que não tem envolvimento administrativo com o restaurante.
“É importante esclarecer que Henrique Fogaça não possui qualquer participação societária ou vínculo de propriedade com o restaurante Jamile, como erroneamente vem sendo dito em alguns canais de comunicação. Sua atuação se restringe à criação e assinatura do cardápio da casa, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento”, salientou o chefe.
NOTA DO ESTABELECIMENTO
Em razão do acidente ocorrido hoje no Jamile restaurante. Expressamos nossa solidariedade e profundo respeito aos nossos colaboradores e seus familiares
estamos inteiramente comprometidos em oferecer todo o suporte necessário neste momento, prestando assistência e acolhimento a todos os envolvidos.
Estamos colaborando com os órgãos públicos competentes para esclarecimento dos fatos.
A família Jamile se une em força e cuidado, com gratidão a todos que tem manifestado αροιο e compreensão.