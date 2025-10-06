Seminarista e ex-carmelita se apaixonam e se casam após deixarem vida religiosa

Uma história de amor "pouco provável, mas não impossível" emocionou milhares de pessoas nas redes sociais nas últimas semanas. Em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, a influenciadora digital Laís Dognini e o professor de filosofia Jackson Dognini revelaram que, antes de se casarem, ambos haviam dedicado parte da vida à vocação religiosa: ele passou cinco anos no seminário com o desejo de ser padre, enquanto ela viveu dois anos em um Carmelo, sonhando em seguir a vida religiosa.

Caminhos diferentes, mas com o mesmo propósito de fé

Os dois se conheceram há mais de seis anos, quando Laís ainda era missionária. Apesar de frequentarem os mesmos ambientes, nunca haviam conversado. A vida os levou por rotas diferentes, ele rumo ao sacerdócio, ela à vida consagrada, até que, anos mais tarde, o destino os aproximou de um novo modo.

Durante o período no Carmelo, Laís chegou a se tornar noviça e a vestir o hábito de Carmelita. No entanto, foi diagnosticada com Distimia, um tipo de depressão leve, mas contínua, e decidiu deixar o convento para cuidar da saúde ao lado da família.

Enquanto isso, Jackson vivia um momento de discernimento vocacional. Ainda seminarista, soube da saída de Laís e enviou uma mensagem dizendo que rezava por ela, acreditando que a jovem retornaria à vida religiosa. O que ele não sabia, no entanto, era que a decisão de Laís havia sido motivada por questões de saúde, e não por falta de vocação.

O reencontro

Com o tempo, os dois começaram a conversar e se tornaram amigos.

“Ele queria ser padre e foi pro seminário, eu queria ser religiosa (não uso a palavra freira porque acho feia) e fui pro convento”, escreveu Laís em uma publicação que viralizou nas redes sociais.

As conversas se tornaram mais frequentes e sinceras, mas sem intenções românticas. Em uma das visitas à família, que mora na mesma cidade de Laís, Jackson a convidou para um café. O encontro marcou o início de uma amizade mais próxima e cheia de partilhas de fé.

Pouco tempo depois, Jackson decidiu deixar o seminário, após um grande período de dúvidas sobre sua vocação. Assim como Laís, a decisão dele foi pessoal e amadurecida ao longo do tempo, sem qualquer influência do relacionamento entre os dois, que ainda nem havia começado.

Do reencontro ao altar

Com o passar dos meses, a amizade se transformou em algo mais profundo. O casal começou a namorar em abril de 2024, e seis meses depois, em outubro, ficou noivo. O casamento aconteceu em março de 2025.

“Parece pouco, né? Mas convenhamos, já somos adultos e sabemos o que queremos da vida”, escreveu Laís nas redes sociais, ao comentar sobre o tempo de relacionamento.

A história do casal rapidamente viralizou e tem sido compartilhada por internautas que se encantam com a naturalidade e a fé presentes na relação. Para muitos, a trajetória de Laís e Jackson mostra que o amor também pode ser um caminho de vocação.

Nos comentários, seguidores celebraram a história com mensagens de carinho. “Não foi uma fuga da vocação, foi um reencontro com ela”, escreveu uma internauta.

Estagiária sob supervisão de Geovana Rodrigues*