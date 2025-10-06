Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Seminarista e ex-carmelita se apaixonam e se casam após deixarem vida religiosa

O casal que mora em Jaraguá do Sul seguiu a vida religiosa por anos, ela no convento, e ele no seminário, e hoje compartilham nas redes a história de como a fé também os uniu no matrimônio

Escrito por
Maria Clarice Sousa* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:35)
Zoeira
Foto de Laís Dognini e do professor de filosofia Jackson Dognini, que se apaixonaram e se casaram após deixarem vida religiosa
Legenda: A decisão de ambos foi pessoal e amadurecida ao longo do tempo, sem qualquer influência do relacionamento entre os dois
Foto: Reprodução/Redes sociais

 Uma história de amor "pouco provável, mas não impossível" emocionou milhares de pessoas nas redes sociais nas últimas semanas. Em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, a influenciadora digital Laís Dognini e o professor de filosofia Jackson Dognini revelaram que, antes de se casarem, ambos haviam dedicado parte da vida à vocação religiosa: ele passou cinco anos no seminário com o desejo de ser padre, enquanto ela viveu dois anos em um Carmelo, sonhando em seguir a vida religiosa.

Caminhos diferentes, mas com o mesmo propósito de fé

Os dois se conheceram há mais de seis anos, quando Laís ainda era missionária. Apesar de frequentarem os mesmos ambientes, nunca haviam conversado. A vida os levou por rotas diferentes, ele rumo ao sacerdócio, ela à vida consagrada, até que, anos mais tarde, o destino os aproximou de um novo modo.

Durante o período no Carmelo, Laís chegou a se tornar noviça e a vestir o hábito de Carmelita. No entanto, foi diagnosticada com Distimia, um tipo de depressão leve, mas contínua, e decidiu deixar o convento para cuidar da saúde ao lado da família.

Veja também

teaser image
País

Médica é perseguida há mais de quatro anos por ex-paciente no Distrito Federal

teaser image
País

Mulher encontra filhote de pato dentro de sacola em casa, adota o animal e vídeo viraliza

Enquanto isso, Jackson vivia um momento de discernimento vocacional. Ainda seminarista, soube da saída de Laís e enviou uma mensagem dizendo que rezava por ela, acreditando que a jovem retornaria à vida religiosa. O que ele não sabia, no entanto, era que a decisão de Laís havia sido motivada por questões de saúde, e não por falta de vocação.

O reencontro 

Com o tempo, os dois começaram a conversar e se tornaram amigos.

“Ele queria ser padre e foi pro seminário, eu queria ser religiosa (não uso a palavra freira porque acho feia) e fui pro convento”, escreveu Laís em uma publicação que viralizou nas redes sociais.

As conversas se tornaram mais frequentes e sinceras, mas sem intenções românticas. Em uma das visitas à família, que mora na mesma cidade de Laís, Jackson a convidou para um café. O encontro marcou o início de uma amizade mais próxima e cheia de partilhas de fé.

Pouco tempo depois, Jackson decidiu deixar o seminário, após um grande período de dúvidas sobre sua vocação. Assim como Laís, a decisão dele foi pessoal e amadurecida ao longo do tempo, sem qualquer influência do relacionamento entre os dois, que ainda nem havia começado. 

Do reencontro ao altar

Com o passar dos meses, a amizade se transformou em algo mais profundo. O casal começou a namorar em abril de 2024, e seis meses depois, em outubro, ficou noivo. O casamento aconteceu em março de 2025.

“Parece pouco, né? Mas convenhamos, já somos adultos e sabemos o que queremos da vida”, escreveu Laís nas redes sociais, ao comentar sobre o tempo de relacionamento.

A história do casal rapidamente viralizou e tem sido compartilhada por internautas que se encantam com a naturalidade e a fé presentes na relação. Para muitos, a trajetória de Laís e Jackson mostra que o amor também pode ser um caminho de vocação.

Nos comentários, seguidores celebraram a história com mensagens de carinho. “Não foi uma fuga da vocação, foi um reencontro com ela”, escreveu uma internauta.

Estagiária sob supervisão de Geovana Rodrigues*

Assuntos Relacionados
Foto de Laís Dognini e do professor de filosofia Jackson Dognini, que se apaixonaram e se casaram após deixarem vida religiosa
Zoeira

Seminarista e ex-carmelita se apaixonam e se casam após deixarem vida religiosa

O casal que mora em Jaraguá do Sul seguiu a vida religiosa por anos, ela no convento, e ele no seminário, e hoje compartilham nas redes a história de como a fé também os uniu no matrimônio

Maria Clarice Sousa*
Há 28 minutos
Cariúcha assumiu novo namoro após affair com filho de Gugu
Zoeira

Cariúcha assume namoro com ex-participante do 'Game dos 100'

Apresentadora posou com Alexis Couto na piscina e se declarou nas redes sociais

Redação
Há 1 hora
Colagem com duas imagens mostram, à esquerda, a personagem Odete Roitman e à, direita, o apresentador do The Voice, Tiago Leifert.
Zoeira

SBT usa morte de Odete Roitman para anunciar estreia do 'The Voice'

Público estranhou a menção à vilã da novela "Vale Tudo", produção da TV Globo, canal concorrente da emissora

Carol Melo
06 de Outubro de 2025
Homem e mulher tirando selfie em espelhos. À esquerda, ela, mulher branca, com cabelo loiro e roupa rosa. À direita, ele, homem preto, com cabelo dreadlock, óculos escuros e camiseta da seleção brasileira.
Zoeira

Vini Jr. e Virginia são flagrados deixando restaurante em Madrid

A influenciadora vem marcando presença ao lado do jogador desde o mês de julho

Redação
06 de Outubro de 2025
selfie do repórter Matheus Croce, que acabou levando um susto ao vivo com personagens de filmes de terror
Zoeira

Repórter se assusta com 'monstro' e passa mal ao vivo

Matheus Croce levou um susto de um personagem fantasiado de Pennywise durante reportagem sobre o Halloween e teve queda de pressão

Redação
06 de Outubro de 2025
Mulher branca de cabelo loiro curto, da terceira idade, com blusa branca e colar dourado. Ao fundo, uma rua com um carro preto diretamente atrás dela e um carro cinza em segundo plano, na luz do dia, com algumas árvores atrás.
Zoeira

Quem vai matar Odete Roitman? Vote na enquete

Marco Aurélio, Maria de Fátima, Heleninha, Tia Celina e César são os suspeitos

Redação
06 de Outubro de 2025
Mulher da terceira idade, branca, loira de cabelo curto e liso, com expressão triste. Usa terno cinza visível até o ombro, em cenário com fundo de parede branca.
Zoeira

'Vale Tudo' terá cinco suspeitos de matar Odete Roitman

Autora Manuela Dias revelou que 10 finais diferentes foram gravados para o remake

Redação
06 de Outubro de 2025
Foto mostra Hungria ao lado da equipe do hospital onde estava internado
Zoeira

Hungria recebe alta após internação e agradece apoio: ‘Mais uma oportunidade de celebrar a vida’

Rapper estava internado por suspeita de intoxicação por metanol desde a última quinta-feira (2)

Redação
05 de Outubro de 2025
Foto de Manu Bahtidão e sua dupla na Dança dos Famosos dançando o ritmo funk.
Zoeira

Dança dos Famosos: saiba quem foi eliminado neste domingo (05/10)

A repescagem começou a ser definida no programa

Redação
05 de Outubro de 2025
Apresentadoras Maju Coutinho e Poliana Abritta
Zoeira

Sucesso em ‘Vale Tudo’, Belize Pombal participa do ‘Fantástico’ deste domingo (5)

Atriz será entrevistada por Maju Coutinho na série especial “Negritudes”; Lauana Prado também é destaque da noite

Redação
05 de Outubro de 2025
Montagem de fotos de Deborah Bloch vestida como Odete Roitman, e Beatriz Segall, também Odete.
Zoeira

Cena da morte de Odete Roitman terá homenagem à versão original com Beatriz Segall

Debora Bloch usará vestido parecido ao da trama original

Redação
05 de Outubro de 2025
Foto de Patrícia Abravanel no estúdio do quadro
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (05/10)?

O programa é apresentado por Patrícia Abravanel

Redação
05 de Outubro de 2025
Junior Dutra era influenciador de moda e arquiteto
Zoeira

Influenciador Junior Dutra morre após complicações de procedimento estético

Aos 31 anos, criador de conteúdo havia denunciado dentista por se passar por médico

Redação
05 de Outubro de 2025
Imagem do Luciano Huck para matéria sobre a Dança dos Famosos.
Zoeira

Dança dos Famosos deste domingo (5) tem apresentações de funk

Quadro faz parte do "Domingão com Huck"

Redação
05 de Outubro de 2025
Kayla Nicole namorou por cinco anos Travis Kelce antes de Taylow Swift
Zoeira

Ex de Travis Kelce reage a suposta indireta em nova música de Taylor Swift

Kayla Nicole, que namorou o jogador da NFL por cinco anos, publicou indireta

Redação
05 de Outubro de 2025
O novo álbum de Taylor Swift atingiu 2,7 milhões de vendas tradicionais
Zoeira

Taylor Swift vende 2,7 milhões de cópias do novo álbum

Cantora quebra novo recorde com 'The Life of a Showgirl'

Redação
05 de Outubro de 2025
‘Temperatura Máxima’ exibe o filme ‘Todos Somos Heróis’ hoje (3)
Zoeira

‘Temperatura Máxima’ exibe o filme ‘Todos Somos Heróis’ hoje (3)

Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'

Redação
05 de Outubro de 2025
Influencer falando em vídeo.
Zoeira

Thais Carla revela que perdeu 70 kg após cirurgia bariátrica

A influenciadora celebra nova fase

Redação
05 de Outubro de 2025
Atriz em cena.
Zoeira

Taís Araujo se emociona ao encerrar gravações de 'Vale Tudo'

A atriz agradeceu à equipe e ao público e disse que viver Raquel foi um dos maiores desafios de seus 30 anos de carreira

Redação
05 de Outubro de 2025
Regina Duarte revelou que não acompanhou o remake de
Zoeira

Regina Duarte diz que não assistiu ao remake de 'Vale Tudo'

A atriz, que viveu Raquel na versão original de 1988, afirmou estar focada em novos projetos

Redação
05 de Outubro de 2025