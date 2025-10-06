Diário do Nordeste
Saiba quando é o quinto dia útil de outubro de 2025

Trabalhadores que atuam em regime CLT devem receber o pagamento do salário até esta data

Escrito por
e
País
Imagem de mãos segurando cédulas de dinheiro no valor de 50 e 10 reais, reais brasileiros, detalhes das notas e textura do papel.
Legenda: Data no período caiu no sexto dia, pois a sequência acabou englobando um domingo, que não é considerado dia útil para pagamento
Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

O quinto dia útil de outubro de 2025 acontece nesta segunda-feira (6). Por lei, trabalhadores que atuam em regime CLT devem receber o salário até esta data. 

A regra é estabelecida pelo artigo 459 da legislação brasileira, que estipula que "quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido". 

Em outubro, a data caiu no sexto dia, pois a sequência acabou englobando um domingo, que não é considerado dia útil para pagamento

Assim, o calendário deste mês fica definido na seguinte ordem:

  • Primeiro dia útil: quarta-feira (1º);
  • Segundo dia útil: quinta-feira (2);
  • Terceiro dia útil: sexta-feira (3);
  • Quarto dia útil: sábado (4);
  • Quinto dia útil: segunda-feira. 

Não recebeu o salário até este quinto dia útil?

Caso você atue em regime CLT e não tenha recebido a remuneração até este quinto dia útil, o recomendado, inicialmente, é procurar o setor de Recursos Humanos da empresa na qual é contratado.

O objetivo da ação é solucionar o problema rapidamente, optando pela conversa direta com o empregador.

Se o problema não for resolvido e os atrasos forem frequentes, o trabalhador pode recorrer ao sindicato da categoria ou até mesmo ao Ministério do Trabalho.

Caso ainda não houver solução, é possível entrar com ação trabalhista, com a possibilidade de ainda solicitar indenização por danos morais.

A empresa também está sujeita a multa em caso de atraso no pagamento. A lei prevê a tarifa de 10% sobre o valor devido, caso o atraso seja de até 20 dias, e 5% adicionais para cada dia subsequente de atraso.

