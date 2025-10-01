Veja quando Bolsa Família 2025 começa a ser pago em outubro

Os pagamentos do Bolsa Família 2025 neste mês de outubro começam a ser depositados a partir do dia 20. Os primeiros beneficiários a receber o auxílio são os com Número de Identificação Social (NIS) de final 1.

As demais pessoas assistidas pelo programa serão pagas ao longo do mês, seguindo a ordem do dígito presente no verso do cartão, conforme o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

A seguir, confira a programação dos pagamentos deste mês.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA DE OUTUBRO

NIS final 1: 20 de outubro;

NIS final 2: 21 de outubro;

NIS final 3: 22 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 27 de outubro;

NIS final 7: 28 de outubro;

NIS final 8: 29 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.

Quem recebe o Bolsa Família?

Têm direito ao benefício os cidadãos os quais a renda mensal de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218.

O MDS disponibiliza o Disque Social 121, canal de atendimento ao cidadão, para dúvidas relacionadas ao programa.

Também é possível acionar o canal de atendimento da Caixa, por meio do número 111. Ainda há os aplicativos do Bolsa Família e da Caixa, disponíveis para download gratuito nas lojas virtuais.

