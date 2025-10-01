Diário do Nordeste
Loterias do dia sorteiam até R$ 13,7 milhões nesta quarta (1º)

Veja como apostar e concorrer aos prêmios sorteados pela Caixa hoje

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:16)
Negócios
Volante da Dupla Sena
Legenda: Os sorteios da Caixa nesta quarta-feira (1º) acontecem a partir das 19h
Foto: Rafael N Lins / Shutterstock
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Dupla Sena é a loteria da Caixa que pode pagar o maior prêmio desta quarta-feira (1º), ao sortear R$ 13,7 milhões

Para ganhar o montante, o apostador deve indicar corretamente as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios do concurso realizados nesta noite, a partir das 20 horas.

Outras chances de se tornar milionário

Esta não é a única que pode pagar uma premiação alta. Outra loteria que merece destaque é a Quina, acumulada em R$ 11,7 milhões

Lotofácil pode pagar o terceiro maior prêmio do dia: R$ 1,8 milhão. 

Nesta quarta, há ainda os sorteios da Super sete, + Milionária, e Federal, que podem pagar R$ 1,7 milhão, R$ 167 mil, e R$ 500 mil, respectivamente. 

Loterias da caixa com sorteio hoje (29/9)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha
Dupla Sena R$ 13,7 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas
 Quina R$ 11,7 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas
+Milionária R$ 167 mil Acertar as seis dezenas sorteadas
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas
Super sete R$ 1,7 milhão Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante
 Federal R$ 500 mil Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

Redação
