Seis apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3500 e levam mais de R$ 1,1 milhão cada

É possível apostar até uma hora antes de cada sorteio. Veja detalhes do resultado

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Cartelas de Lotofácil.
Legenda: As apostas vencedoras foram para as cidades de Macapá (AP), Toledo (PR), Caçador (SC), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP) e São Paulo (SP).
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Seis apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil Concurso 3500, sorteada na noite desta terça-feira (30), e levaram R$ 1.144.466,65 cada.

As apostas vencedoras foram para as cidades de Macapá (AP), Toledo (PR), Caçador (SC), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP) e São Paulo (SP).

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quarta-feira (1º), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

RESULTADO DA LOTOFÁCIL DE HOJE

11 - 21 - 18 - 10 - 09 - 01 - 16 - 07 - 06 - 05 - 12 - 02 - 14 - 19 - 04

RESUMO DO SORTEIO

15 acertos

6 apostas ganhadoras, R$ 1.144.466,65

14 acertos

456 apostas ganhadoras, R$ 1.733,31

13 acertos

14525 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

172960 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

944376 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
15 R$ 3,50 3.268.760
16 R$ 48,00 204.298
17 R$ 408,00 24.035
18 R$ 2.448,00 4.006
19 R$ 11.628,00 843
20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

