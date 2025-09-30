Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Receita Federal paga 5º lote de restituição do imposto de renda nesta terça (30)

Mais de R$ 1 bilhão serão distribuídos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Mão segura celular aberto no aplicativo da Receita Federal para declaração do Imposto de Renda 2025.
Legenda: A consulta do lote pode ser feita na página da Receita Federal na internet.
Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

A Receita Federal inicia o pagamento do quinto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025 nesta terça-feira (30). Serão 387.277 contribuintes contemplados, totalizando mais de R$ 1 bilhão em créditos a serem depositados diretamente na conta bancária ou na chave Pix informada na declaração.

Conforme o Ministério da Fazenda, o lote inclui restituições de declarações entregues fora do prazo, com pendências corrigidas, além de valores residuais de exercícios anteriores.

Veja também

teaser image
Negócios

Empresas do Ceará recebem R$ 47 milhões, metade do crédito solicitado contra tarifaço de Trump

teaser image
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 29,2 milhões nesta terça (30)

O montante a ser pago soma R$ 1.035.303.774,57, sendo que R$ 507.130.623,63 serão destinados a contribuintes considerados prioritários.

Quem receberá o lote prioritário?

Entre eles, estão 15.604 idosos acima de 80 anos, 66.637 contribuintes entre 60 e 79 anos, 6.968 pessoas com deficiência física, mental ou com moléstia grave e 16.926 contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério.

Também serão contemplados 234.920 contribuintes que, apesar de não se enquadrarem nas prioridades legais, receberam preferência por utilizarem a declaração pré-preenchida e/ou optarem pelo recebimento via Pix. 

Outras 46.222 restituições serão pagas a contribuintes não prioritários.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Mão segura celular aberto no aplicativo da Receita Federal para declaração do Imposto de Renda 2025.
Negócios

Receita Federal paga 5º lote de restituição do imposto de renda nesta terça (30)

Mais de R$ 1 bilhão serão distribuídos

Redação
Há 19 minutos
Marcos Gouvêa Lide Ceará
Victor Ximenes

Marcos Gouvêa: Brasil erra ao formar muitos advogados e poucos profissionais de tecnologia

Empresário palestrou no evento Café-debate do Lide Ceará

Victor Ximenes
Há 45 minutos
Homem fazendo uma bebida, vestido com roupa de um profissional que fez um cursos profissionalizante de bartender
Papo Carreira

Governo oferta cursos profissionalizantes gratuitos para a população LGBTQIA+; veja mais

Os cursos são de bartender e recepcionista. As inscrições seguem até 10 de outubro

Geovana Almeida*
30 de Setembro de 2025
Imagem vista do alto do porto do Pecém.
Negócios

Empresas do Ceará recebem R$ 47 milhões, metade do crédito solicitado contra tarifaço de Trump

Recursos foram aprovados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Bruna Damasceno
30 de Setembro de 2025
Imagem mostra volantes das loterias da Caixa em uma casa lotérica
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 29,2 milhões nesta terça (30)

Veja como apostar e concorrer aos prêmios sorteados pela Caixa hoje

Redação
30 de Setembro de 2025
imagem aérea mostrando o bairro Guararapes em Fortaleza
Victor Ximenes

Qual o bairro de Fortaleza com aluguel mais caro em 2025?

Victor Ximenes
30 de Setembro de 2025
Foto de uma carteira de trabalho.
Ana Alves

Crédito do Trabalhador: os prós e contras do novo consignado para CLT

Ana Alves
30 de Setembro de 2025
Cartelas de Lotofácil.
Negócios

Aposta acerta 15 números da Lotofácil e ganha mais de R$ 1 milhão

É possível apostar até uma hora antes de cada sorteio. Veja detalhes do resultado

Redação
29 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6839, desta segunda-feira (29/09); prêmio é de R$ 9,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6839, desta segunda-feira (29/09); prêmio é de R$ 9,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
29 de Setembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2829 – Sorteio de segunda-feira, 29/09; Prêmio de R$ 8,7 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2829 – Sorteio de segunda-feira, 29/09; Prêmio de R$ 8,7 milhões

Apostas para a Lotomania 2829 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
29 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3499, desta segunda-feira (29/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3499, desta segunda-feira (29/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
29 de Setembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 752 - Sorteio de segunda-feira, 29/09; Prêmio de R$ 1,6 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 752 - Sorteio de segunda-feira, 29/09; Prêmio de R$ 1,6 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 752 em 29/09 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
29 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2866 de hoje, segunda-feira, 29/09; prêmio é de R$ 13,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2866 de hoje, segunda-feira, 29/09; prêmio é de R$ 13,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2866 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 13,0 milhões.

A. Seraphim
29 de Setembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (29/09): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
29 de Setembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (29/09): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
29 de Setembro de 2025
Candidatos de concurso público
Papo Carreira

CNU 2025: confira guia completo para o 'Enem dos Concursos'

A segunda edição do processo seletivo oferece 3.652 vagas para 32 órgãos públicos federais

Renato Bezerra
29 de Setembro de 2025
Imagem mostra aprendizes da Petrobras
Papo Carreira

Petrobras abre mais de 700 vagas para jovem aprendiz; veja cidades

Os selecionados recebem salário-mínimo integral, vale-transporte, 13º, férias e FGTS

Renato Bezerra
29 de Setembro de 2025
Sistema PIX
Negócios

Pix fora do ar? Sistema apresenta instabilidade nesta segunda (29)

As reclamações tiveram início às 11 horas

Redação
29 de Setembro de 2025
Foto que contém Mega Lobster Data Center
Negócios

Empresa abre novo data center no Ceará com investimento de R$ 550 milhões

Unidade ficará na Praia do Futuro

Luciano Rodrigues
29 de Setembro de 2025
Gabarito sendo preenchido.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (29)

Há oportunidades para várias localidades e os salários chegam a quase R$ 4,7 mil

Redação
29 de Setembro de 2025
Imagem aérea da Praia do Futuro, em Fortaleza, considerada uma das regiões com mais cabos submarinos do mundo.
Negócios

Marinha fará teste de proteção de cabos submarinos na Praia do Futuro; saiba como será

O polo de conectividade cearense abrange 16 cabos submarinos

Mariana Lemos
29 de Setembro de 2025
Victor Ximenes

Como vai funcionar a montadora de carros multimarcas do Ceará

Empreendimento adota formato pioneiro no Brasil. Planta semelhante opera no Uruguai

Victor Ximenes
29 de Setembro de 2025
Conheça os palestrantes da Feira do Empreendedor e Siará Tech Summit
Negócios

Conheça os palestrantes da Feira do Empreendedor e Siará Tech Summit

Eventos do Sebrae Ceará acontecem de 8 a 10 de outubro e devem atrair mais de 60 mil visitantes ao Centro de Eventos do Ceará

Agência de Conteúdo DN
29 de Setembro de 2025
Imagem de uma aposta na loteria Dupla Sena, com dinheiro em moedas e notas abaixo
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 13 milhões nesta segunda (29)

Veja como apostar e concorrer aos prêmios sorteados pela Caixa hoje

Carol Melo
29 de Setembro de 2025
Captura de tela que mostra homem divulgando o sorteio da tele sena semanal. Ao fundo, há dinheiro voando.
Negócios

Tele Sena da Primavera: confira o resultado deste domingo (28/09)

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube

Redação
28 de Setembro de 2025
Bilhetes da Lotofácil em destaque em casa lotérica com clientes ao fundo.
Negócios

Aposta acerta 15 números da Lotofácil e ganha R$ 1,8 milhão

No Ceará, seis apostas acertaram 14 números

Redação
28 de Setembro de 2025
Foto de pessoa de óculos fazendo aposta na mega-sena.
Negócios

Aposta acerta 6 números da Mega-Sena e leva R$ 80,6 milhões

No Ceará, duas apostas acertaram cinco números

Redação
28 de Setembro de 2025
Idoso aparece de costas penteando o cabelo com uma escova azul, enquanto o seu reflexo aparece no espelho.
Negócios

A nova terceira idade: idosos chefiam 1/4 dos lares no Ceará e adiam saída do mercado de trabalho

Seja pela satisfação pessoal de se manterem em movimento ou pela necessidade de sustentar a família, eles seguem atuando profissionalmente e trocando conhecimentos com os mais jovens

Paloma Vargas e Ingrid Coelho
28 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6004, deste sábado (27/09); prêmio é de R$ 3,4 mi
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6004, deste sábado (27/09); prêmio é de R$ 3,4 mi

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

Redação
27 de Setembro de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2300 de hoje, 27/09; prêmio é de R$ 29,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
27 de Setembro de 2025