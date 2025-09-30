Receita Federal paga 5º lote de restituição do imposto de renda nesta terça (30)
Mais de R$ 1 bilhão serão distribuídos
A Receita Federal inicia o pagamento do quinto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025 nesta terça-feira (30). Serão 387.277 contribuintes contemplados, totalizando mais de R$ 1 bilhão em créditos a serem depositados diretamente na conta bancária ou na chave Pix informada na declaração.
Conforme o Ministério da Fazenda, o lote inclui restituições de declarações entregues fora do prazo, com pendências corrigidas, além de valores residuais de exercícios anteriores.
O montante a ser pago soma R$ 1.035.303.774,57, sendo que R$ 507.130.623,63 serão destinados a contribuintes considerados prioritários.
Quem receberá o lote prioritário?
Entre eles, estão 15.604 idosos acima de 80 anos, 66.637 contribuintes entre 60 e 79 anos, 6.968 pessoas com deficiência física, mental ou com moléstia grave e 16.926 contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério.
Também serão contemplados 234.920 contribuintes que, apesar de não se enquadrarem nas prioridades legais, receberam preferência por utilizarem a declaração pré-preenchida e/ou optarem pelo recebimento via Pix.
Outras 46.222 restituições serão pagas a contribuintes não prioritários.