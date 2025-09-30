Loterias do dia sorteiam até R$ 29,2 milhões nesta terça (30)

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Timemania é a loteria da Caixa que pode pagar o maior prêmio desta terça-feira (30), ao sortear R$ 29,2 milhões.

Para ganhar o montante, o apostador deve acertar as sete dezenas sorteadas no concurso realizado nesta noite, a partir das 20 horas. Também há prêmios para quem acertar de 3 a 6 números, além do Time do Coração.

Outras chances de se tornar milionário

Esta não é a única que pode pagar uma premiação alta. Outra loteria que merece destaque é a Quina, acumulada em R$ 10,5 milhões.

A Lotofácil pode pagar o terceiro maior prêmio do dia: R$ 6 milhões.

Nesta terça, há ainda os sorteios da Mega-Sena e da Dia de Sorte, que podem pagar R$ 3,5 milhões e R$ 150 mil, respectivamente.

Loterias da caixa com sorteio hoje (29/9)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha Timemania R$ 29,2 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas Quina R$ 10,5 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas Mega-sena R$ 3,5 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas Lotofácil R$ 6 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas Dia de Sorte R$ 150 mil Acertar as sete dezenas sorteadas

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

