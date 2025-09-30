Loterias do dia sorteiam até R$ 29,2 milhões nesta terça (30)
Veja como apostar e concorrer aos prêmios sorteados pela Caixa hoje
A Timemania é a loteria da Caixa que pode pagar o maior prêmio desta terça-feira (30), ao sortear R$ 29,2 milhões.
Para ganhar o montante, o apostador deve acertar as sete dezenas sorteadas no concurso realizado nesta noite, a partir das 20 horas. Também há prêmios para quem acertar de 3 a 6 números, além do Time do Coração.
Outras chances de se tornar milionário
Esta não é a única que pode pagar uma premiação alta. Outra loteria que merece destaque é a Quina, acumulada em R$ 10,5 milhões.
A Lotofácil pode pagar o terceiro maior prêmio do dia: R$ 6 milhões.
Nesta terça, há ainda os sorteios da Mega-Sena e da Dia de Sorte, que podem pagar R$ 3,5 milhões e R$ 150 mil, respectivamente.
Loterias da caixa com sorteio hoje (29/9)
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|Quem ganha
|Timemania
|R$ 29,2 milhões
|Acertar as sete dezenas sorteadas
|Quina
|R$ 10,5 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas
|Mega-sena
|R$ 3,5 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas
|Lotofácil
|R$ 6 milhões
|Acertar as 15 dezenas sorteadas
|Dia de Sorte
|R$ 150 mil
|Acertar as sete dezenas sorteadas
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
