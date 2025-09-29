Diário do Nordeste
Aposta acerta 15 números da Lotofácil e ganha mais de R$ 1 milhão

É possível apostar até uma hora antes de cada sorteio, veja como acompanhar o resultado do sorteio

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Cartelas de Lotofácil.
Legenda: Mais de 290 apostas acertaram 14 dezenas.
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.
Um apostador do Rio de Janeiro acertou os 15 números do concurso 3499 da Lotofácil e levou o prêmio principal de R$ 1.073.167,21 nesta segunda-feira (29).

NÚMEROS SORTEADOS

19 - 01 - 07 - 13 - 05 - 12 - 24 - 25 - 18 - 09 - 14 - 11 - 17 - 23 - 10

RESUMO DO SORTEIO

15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 1.073.167,21

14 acertos
295 apostas ganhadoras, R$ 1.089,68

13 acertos
9759 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
115198 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
563568 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
15 R$ 3,50 3.268.760
16 R$ 48,00 204.298
17 R$ 408,00 24.035
18 R$ 2.448,00 4.006
19 R$ 11.628,00 843
20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

