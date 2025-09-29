Conheça os palestrantes da Feira do Empreendedor e Siará Tech Summit

O Ceará sediará, entre os dias 8 e 10 de outubro, dois dos principais encontros de negócios e inovação do Nordeste: a Feira do Empreendedor e o Siará Tech Summit 2025. Realizados simultaneamente pelo Sebrae Ceará, os eventos são gratuitos e devem reunir mais de 60 mil visitantes no Centro de Eventos do Ceará.

A programação contará com palestrantes de destaque no cenário nacional e internacional. Entre os nomes confirmados para a Feira do Empreendedor estão o ex-jogador Raí, a especialista em inovação Martha Gabriel, a educadora financeira Nath Finanças, o ator e apresentador Murilo Rosa, a empreendedora Nega Lora, a jornalista Giuliana Morrone, o executivo Luis Justo e o ex-VP de Marketing do McDonald’s no Brasil, João Branco.

Segundo Herbart Melo, articulador da Unidade de Gestão dos Ambientes de Inovação do Sebrae/CE, o conjunto de palestrantes agrega valor ao evento por meio de experiências práticas. “Os palestrantes trazem trajetórias diversas que conectam tecnologia e empreendedorismo. Isso mostra, de forma prática, que é possível transformar ideias em negócios de sucesso no Ceará, adaptando metodologias e estratégias de quem já trilhou esse caminho em outros contextos”, explica.

Já o Siará Tech Summit receberá especialistas em tecnologia, inovação e novos modelos de negócios, como Flávio Muniz, Allan Costa, Dado Schneider, Daniela Klaiman e Lala Deheinzelin.

Para Melo, a presença de nomes reconhecidos nacional e internacionalmente ajuda a projetar o Ceará no cenário da inovação. “Receber personalidades como Raí, Martha Gabriel, Nath Finanças e Allan Costa projeta Fortaleza no cenário nacional e amplia a percepção de que o Estado está inserido nas principais agendas de inovação e negócios do país”, destaca.

Além das palestras, os participantes terão acesso a diversas oportunidades nos dois eventos. O Siará Tech Summit contará com rodadas de negócios, exposição de startups e competições que podem garantir espaço no Web Summit Lisboa 2025. Já a Feira do Empreendedor oferecerá arenas temáticas, consultorias e mentorias em áreas como finanças, marketing e transformação digital, além de espaços interativos voltados à diversidade, sustentabilidade e inovação.

Segundo Herbart, a programação vai além do conteúdo apresentado nos palcos. "Os eventos oferecem muito mais do que conteúdo. Haverá rodadas de negócios, exposição de startups, mentorias e espaços interativos, criando um ambiente propício para conexões, investimentos e o fortalecimento do ecossistema local”, reforça.

Com a realização simultânea, o Sebrae Ceará busca consolidar Fortaleza como referência em empreendedorismo, inovação e atração de investimentos estratégicos.

Conheça os palestrantes da Feira do Empreendedor

- Raí, ex-jogador de futebol e um dos maiores meio-campistas de sua geração, hoje atua como palestrante em temas como liderança, resiliência, inclusão social e gestão de talentos.

- Martha Gabriel, referência internacional em negócios, tendências e inovação, autora de best-sellers e futurista pelo IFTF, engenheira (Unicamp), pós-graduada em Marketing e Design, mestre e PhD em artes e formação executiva (MIT).

- Nath Finanças (Nathália Rodrigues), empresária, CEO e criadora da Nath Finanças e da Edtech Nath Play, escritora, administradora, investidora, pós-graduanda em gestão financeira pela FGV.

- Murilo Rosa, ator, apresentador e vencedor do Emmy Internacional de Melhor Programa de Entretenimento Sem Roteiro como apresentador de "A Ponte, The Bridge Brasil".

- Nega Lora (Dani), empreendedora que tem transformado a vida de mulheres por meio da autoestima e da autoimagem positiva, trará a sua história de superação e impacto social.

- Giuliana Morrone, referência em ESG, tema que aborda de forma integrada os aspectos ambientais, sociais e de governança adotados pelas empresas.

- Luis Justo, eleito pela Bloomberg como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina (2022), tem quase 20 anos de experiência como CEO de grandes empresas da indústria criativa. Foi CEO da Osklen, onde liderou a expansão internacional da marca.

- João Branco, eleito o profissional de Marketing mais admirado do Brasil, foi VP de Marketing do McDonald’s (Méqui), autor do livro Desmarketize-se, professor e conselheiro.

Palestrantes do Siará Tech Summit

- Flávio Muniz, especialista em marketing digital e professor do MBA em Marketing, Branding e Growth da PUC-RS, vai mostrar como as estratégias digitais podem impulsionar marcas e negócios em ambientes altamente competitivos.

- Allan Costa, co-CEO e sócio da ISH Tecnologia, cofundador da AAA Inovação, cofundador da Curitiba Angels e palestrante internacional, trará insights sobre liderança, empreendedorismo e os novos modelos de negócios no cenário global.

- Dado Schneider, doutor em Comunicação pela PUC-RS, criador da marca Claro, especialista em inovação, comportamento de consumo e transformação digital, atua como provocador de mentalidades, desafiando lideranças e equipes a saírem do automático e repensarem suas estratégias frente à disrupção digital.

- Daniela Klaiman, mestre em Tecnologia e Futurismo pela Universidade Hebraica de Jerusalém, fundadora e CEO da FutureFuture, colunista da Época Negócios e da Fast Company, e membro do Board AI da Samsung.

- Lala Deheinzelin, é especialista em inovação, novas economias e construção de futuros. Criadora do movimento global Crie Futuros e TEDx Speaker em três países, desenvolve programas de empreendedorismo e regeneração para empresas, cidades e territórios, com base na economia criativa e colaborativa.

Serviço

Feira do Empreendedor e Siará Tech Summit 2025

Centro de Eventos do Ceará – Fortaleza–CE

Data: 8 a 10 de outubro

Inscrições: www.sebraece.com.br