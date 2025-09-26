Aneel anuncia redução em adicional na conta de luz para outubro
Bandeira vermelha passa a valer, com adicional de apenas R$ 4,46
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta sexta-feira (26), a redução da bandeira tarifária para outubro. Com o patamar vermelha 1, os consumidores terão queda no adicional na conta de luz.
A bandeira em vigor neste mês foi a vermelha 2, com a cobrança de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. A redução garante um adicional de apenas R$ 4,46 para a mesma quantidade de consumo.
Baixo volume de chuvas
Apesar dessa mudança, a Aneel alertou que há indício do volume de chuvas abaixo da média. Além disso, citou que "o consequente reflexo no nível dos reservatórios não são favoráveis para a geração das usinas hidrelétricas".
Nesses casos, precisam fazer o uso das usinas termelétricas, que são mais caras. Esse cenário justifica o uso do acionamento da bandeira vermelha patamar 1.
Veja também
Bandeiras tarifárias
O uso do sistema de bandeiras tarifárias é referente aos custos variáveis da geração de energia elétrica. Elas são divididas em níveis e informam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.
Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
“Com o acionamento da bandeira vermelha patamar 1, a Aneel reforça a importância da conscientização e do uso responsável da energia elétrica. A economia de energia também contribui para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico como um todo”, diz a Aneel.
Veja valor de cada bandeira
- Bandeira verde (condições favoráveis de geração de energia) – sem custo extra;
- Bandeira amarela (condições menos favoráveis) – R$ 18,85 por MWh (megawatt-hora) utilizado (ou R$ 1,88 a cada 100kWh);
- Bandeira vermelha patamar 1 (condições desfavoráveis) – R$ 44,63 por MWh utilizado (ou R$ 4,46 a cada 100 kWh);
- Bandeira vermelha patamar 2 (condições muito desfavoráveis) – R$ 78,77 por MWh utilizado (ou R$ 7,87 a cada 100 kWh).