Empresas do Ceará recebem R$ 47 milhões, metade do crédito solicitado contra tarifaço de Trump

Recursos foram aprovados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Bruna Damasceno bruna.damasceno@svm.com.br
Imagem vista do alto do porto do Pecém.
Legenda: No Brasil, O BNDES aprovou R$ 2,1 bi em crédito para as empresas afetadas pelas medidas tarifárias impostas pelo governo dos EUA.
Foto: Divulgação/Porto do Pecém

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 47 milhões em crédito do Plano Brasil Soberano para empresas cearenses afetadas pelo tarifaço de Trump. As informações foram divulgadas pela instituição financeira nessa segunda-feira (29). 

O valor corresponde a 51% dos R$ 92 milhões solicitados por empresários no Ceará. O banco não informa, contudo, quantas das 10 empresas que protocolaram pedidos foram contempladas.

O montante aprovado foi destinado integralmente à linha Capital de Giro, voltada apenas a despesas operacionais, enquanto o restante, R$ 45 milhões, continua em análise na mesma modalidade.

A outra linha do programa, chamada Giro Diversificação, atende empresas que buscam novos mercados.

Em nota, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que a “determinação do presidente Lula é não deixar nenhuma empresa para trás”. 

“Com o trabalho dos empregados do BNDES e das mais de 50 instituições financeiras parceiras do Banco, estamos conseguindo, com a agilidade necessária, apoiar as empresas brasileiras para que mantenham seus negócios, busquem novos mercados e protejam os empregos”, afirmou. 

No Brasil, o BNDES aprovou R$ 2,1 bilhões em crédito para empresas afetadas. 

Impacto do tarifaço no Ceará 

O tarifaço aplicado em 7 de agosto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afetou duramente setores econômicos do Ceará, onde mais de 90% das exportações para o mercado norte-americano passaram a ser taxadas em 50%.

Em setembro, o governo estadual decretou situação de emergência para viabilizar recursos diante do aumento das tarifas. Mais recentemente, anunciou R$ 20 milhões em subvenções econômicas para apoiar empresas impactadas pelas medidas impostas aos produtos brasileiros.

