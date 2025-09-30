Empresas do Ceará recebem R$ 47 milhões, metade do crédito solicitado contra tarifaço de Trump

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 47 milhões em crédito do Plano Brasil Soberano para empresas cearenses afetadas pelo tarifaço de Trump. As informações foram divulgadas pela instituição financeira nessa segunda-feira (29).

O valor corresponde a 51% dos R$ 92 milhões solicitados por empresários no Ceará. O banco não informa, contudo, quantas das 10 empresas que protocolaram pedidos foram contempladas.

O montante aprovado foi destinado integralmente à linha Capital de Giro, voltada apenas a despesas operacionais, enquanto o restante, R$ 45 milhões, continua em análise na mesma modalidade.

A outra linha do programa, chamada Giro Diversificação, atende empresas que buscam novos mercados.

Veja também Negócios Crise na aviação deve manter demanda de passageiros no aeroporto de Fortaleza estagnada até 2028, diz Fraport Negócios A nova terceira idade: idosos chefiam 1/4 dos lares no Ceará e adiam saída do mercado de trabalho

Em nota, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que a “determinação do presidente Lula é não deixar nenhuma empresa para trás”.

“Com o trabalho dos empregados do BNDES e das mais de 50 instituições financeiras parceiras do Banco, estamos conseguindo, com a agilidade necessária, apoiar as empresas brasileiras para que mantenham seus negócios, busquem novos mercados e protejam os empregos”, afirmou.

No Brasil, o BNDES aprovou R$ 2,1 bilhões em crédito para empresas afetadas.

Impacto do tarifaço no Ceará

O tarifaço aplicado em 7 de agosto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afetou duramente setores econômicos do Ceará, onde mais de 90% das exportações para o mercado norte-americano passaram a ser taxadas em 50%.

Em setembro, o governo estadual decretou situação de emergência para viabilizar recursos diante do aumento das tarifas. Mais recentemente, anunciou R$ 20 milhões em subvenções econômicas para apoiar empresas impactadas pelas medidas impostas aos produtos brasileiros.