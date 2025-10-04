Lote extra do abono salarial beneficiará 1,6 milhão de trabalhadores

A partir deste domingo (5), trabalhadores brasileiros poderão verificar na Carteira de Trabalho Digital se estão incluídos no lote extra do Abono Salarial, que irá beneficiar mais de 1,6 milhão de pessoas.

O pagamento previsto para as pessoas elegíveis será feito no dia 15 de outubro e o valor total é de R$ 1,5 bilhão, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego.

Cada trabalhador elegível para o recebimento do Abono Salarial pode receber um valor que varia entre R$ 127 e R$ 1518, dependendo do número de meses trabalhados no ano-base 2023.

Os trabalhadores beneficiados serão os do ano-base 2023 que têm direito ao Abono Salarial e que tiveram os dados corretamente registrados pelos empregadores no eSocial no período devido.

Ainda segundo o MTE, mais de 697 mil beneficiários são trabalhadores de empresas privadas vinculados ao PIS e terão recebimento do valor pela Caixa Econômica Federal.

Os mais de 942 mil restantes são servidores públicos vinculados ao PASEP e terão po recebimento pelo Banco do Brasil.

Quem tem direito ao Abono Salarial

É necessário seguir determinados critérios para ser beneficiário do pagamento:

Ter cadastro de no mínimo cinco anos, contados a partir da data do primeiro vínculo, no PIS/PASEP;

Ter recebido até dois salários-mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado de empregadores que contribuem para o PIS/PASEP;

Ter exercido pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, de atividade remunerada no ano-base considerado;

Ter os dados do ano-base 2023 informados corretamente pelo empregador na plataforma eSocial

O pagamento dos lotes regulares do Abono Salarial referente ao ano-base 2023 começou, neste ano, em 17 de fevereiro, e segue disponível para saque até o término do calendário previsto, em 29 de dezembro.