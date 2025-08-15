Abono salarial PIS/Pasep 2025 chega ao último lote nesta sexta-feira (15)

O último lote do abono salarial PIS/Pasep 2025, relacionado ao ano-base de 2023, terá seu último ciclo de pagamentos nesta sexta-feira (15), contemplando os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro.

O auxílio é pago anualmente a milhões de brasileiros, e em 2025, o montante total a ser disponibilizado será de R$ 30,7 bilhões para aproximadamente 25,8 milhões de trabalhadores em todo o Brasil.

Lotes anteriores já foram distribuídos, incluindo pagamentos para nascidos em março e abril (em abril), maio e junho (em maio), e setembro e outubro (em julho).

Embora tenham sido liberados nos meses anteriores, os valores permanecerão disponíveis para saque até o encerramento do calendário em 29 de dezembro de 2025.

Cronograma de pagamento

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o cronograma unificado de pagamentos segue as seguintes datas, de acordo com o mês de nascimento:

• Nascidos em janeiro: pagamento a partir de 17 de fevereiro.

• Nascidos em fevereiro: pagamento a partir de 17 de março.

• Nascidos em março: pagamento a partir de 15 de abril.

• Nascidos em abril: pagamento a partir de 15 de abril.

• Nascidos em maio: pagamento a partir de 15 de maio.

• Nascidos em junho: pagamento a partir de 15 de maio.

• Nascidos em julho: pagamento a partir de 16 de junho.

• Nascidos em agosto: pagamento a partir de 16 de junho.

• Nascidos em setembro: pagamento a partir de 15 de julho.

• Nascidos em outubro: pagamento a partir de 15 de julho.

• Nascidos em novembro: pagamento a partir de 15 de agosto.

• Nascidos em dezembro: pagamento a partir de 15 de agosto.

Quem pode receber o benefício?

Para ser elegível ao abono salarial PIS/Pasep, o trabalhador deve cumprir alguns requisitos. É necessário ter um registro no programa PIS/Pasep ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) por um período mínimo de cinco anos.

O beneficiário deve ter prestado serviços para empregadores que contribuem para o PIS (setor privado) ou para o Pasep (setor público). E a remuneração média mensal no ano-base não pode ter excedido dois salários-mínimos vigentes à época.

Além disso, a atividade remunerada deve ter sido exercida pelo beneficiário por pelo menos 30 dias, contínuos ou não, durante o ano-base de 2023.

Por fim, os dados do trabalhador tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial, relativos ao ano-base de 2023.

Estão excluídos da elegibilidade empregados domésticos, trabalhadores rurais contratados por pessoa física, trabalhadores urbanos com vínculo empregatício com pessoa física, e aqueles contratados por pessoa física equiparada a pessoa jurídica.

Conforme publicou o g1, o valor do abono salarial é proporcional ao período de serviço do trabalhador no ano-base. A verificação do benefício pode ser realizada de maneira digital.