Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

PIS/Pasep 2025: veja o calendário de pagamentos liberado para agosto

Último lote será pago nesta sexta-feira (15)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:31)
Negócios
Dinheiro
Legenda: Dinheiro ficará disponível para saque até 29 de dezembro deste ano
Foto: Marcello Casal / Agência Brasil

O sétimo e último lote do Abono Salarial PIS/Pasep 2025 será pago nesta sexta-feira (15). Os trabalhadores nascidos nos meses de novembro e dezembro serão contemplados com os valores.

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), mais de 25,8 milhões de trabalhadores, que tiveram rendimentos de até dois salários-mínimos em 2023, irão receber ao longo de 2025 mais de R$ 30,7 bilhões.

Neste ano, o pagamento do Abono Salarial tem como referência o ano-base de 2023. Os pagamentos tiveram início em 17 de fevereiro. Os valores ficarão disponíveis para saque até 29 de dezembro. 

O benefício é proporcional à quantidade de meses trabalhados durante o ano-base, com um teto de um salário mínimo, estabelecido em R$ 1.518 para 2025. O PIS é administrado pela Caixa Econômica Federal, enquanto o Pasep é de responsabilidade do Banco do Brasil.

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja vagas com inscrições abertas nesta segunda-feira (11)

Como consultar os pagamentos?

Os trabalhadores que se encaixam nos critérios podem consultar os detalhes do abono salarial por meio da Carteira de Trabalho Digital, do portal Gov.br, da Central de Atendimento Alô Trabalho (pelo número 158), ou nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho.

O app da Carteira de Trabalho Digital está disponível para Android na loja Play Store, e na App Store para iPhones com sistema iOS.

Passo a passo da consulta na Carteira de Trabalho Digital:

  • Faça o download do app Carteira de Trabalho Digital;
  • Logo em seguida realize o cadastro com seu login da conta Gov.br, com CPF e senha;
  • Clique na área de contratos de trabalho, na parte inferior da tela e selecione o ícone “+” ao lado de qualquer um de seus contratos de trabalho registrado.

É necessário que o trabalhador atualize o aplicativo, acesse a seção “Benefícios”, clique em “Abono Salarial” e, em seguida, vá em “Pagamentos” para conferir o valor, a data e a instituição bancária para o recebimento.

Passo a passo da consulta na Carteira de Trabalho Digital:

O app da Carteira de Trabalho Digital está disponível para Android na Play Store, e na App Store.

  • Faça o download do app Carteira de Trabalho Digital;
  • Logo em seguida realize o cadastro com seu login da conta Gov.br, com CPF e senha;
  • Clique na área de contratos de trabalho, na parte inferior da tela e selecione o ícone “+” ao lado de qualquer um de seus contratos de trabalho registrado.

Passo a passo da consulta no Aplicativo Caixa Trabalhador

Para ter mais informações sobre o PIS, o trabalhador pode ainda baixar o Aplicativo Caixa Trabalhador. Por meio dele é possível saber sobre o abono salarial e o seguro-desemprego, conferir o calendário de pagamentos, consultar as parcelas liberadas e esclarecer dúvidas. 

  • Baixe o aplicativo Caixa Trabalhador, que está disponível tanto para Android na Play Store, quanto na App Store do sistema iOS para iPhones.
  • Clique na opção “acessar” e, com seu CPF, faça o login;
  • Selecione a opção “Meu NIS”. Após isso, será possível consultar o número do seu PIS/Pasep.

Outra opção é ligar para o número 158, como também o contato da Caixa para saber sobre o PIS, cujo número é 0800-726-0207.

Para servidores públicos, é possível se informar sobre o Pasep na central de atendimento do BB, pelo número 4004-0001 ou 0800-729-0001, ou ainda pelo site bb.com.br. Basta preencher o número de inscrição do Pasep ou o CPF e a data de nascimento.

Instituições financeiras

Na Caixa, responsável pelo PIS, o pagamento do Abono Salarial ocorrerá, preferencialmente, por meio de crédito em conta-corrente. O saque também pode ser efetuado em agências, casas lotéricas, terminais de autoatendimento e outros canais de pagamento oferecidos pela Caixa.

No Banco do Brasil, que cuida do Pasep, o benefício será pago, prioritariamente, via crédito em conta, Pix, TED ou de forma presencial nas agências.

Quem tem direito?

O Abono Salarial é destinado aos trabalhadores que exerceram atividade formal de trabalho por no mínimo 30 dias no ano de referência, no caso 2023, e que tiveram remuneração mensal de até dois salários mínimos, o que é equivalente a R$ 2.640 na época.

Para ter direito ao benefício, o trabalhador deve estar cadastrado no programa há pelo menos cinco anos, fora que fica a cargo do empregador enviar as informações corretamente por meio da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou do eSocial.

A elegibilidade para que o trabalhador receba o Abono Salarial 2025 (PIS/Pasep) depende do envio dos dados enviados pelo empregador na RAIS até 15 de maio de 2024 e no eSocial até 19 de agosto de 2024.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6797, desta segunda-feira (11/08); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 45 minutos
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2808 – Sorteio de segunda-feira, 11/08; Prêmio de R$ 1,4 milhão

Apostas para a Lotomania 2808 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 45 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3466, desta segunda-feira (11/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 45 minutos
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 731 - Sorteio de segunda-feira, 11/08; Prêmio de R$ 5,2 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 731 em 11/08 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 45 minutos
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2845 de hoje, segunda-feira, 11/08; prêmio é de R$ 3,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2845 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 3,0 milhões.

A. Seraphim
Há 45 minutos
Dinheiro
Negócios

PIS/Pasep 2025: veja o calendário de pagamentos liberado para agosto

Último lote será pago nesta sexta-feira (15)

Redação
Há 1 hora
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (11/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
Há 1 hora
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (11/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
Há 1 hora
Egídio Serpa

Reforma Tributária vai além da área fiscal. Saiba por que

Em texto para esta coluna, Cláudio Costa, head da Selbetti Business Consulting, chama atenção para um detalhe: a Tecnologia da Informação terá papel central na reforma.

Egídio Serpa
Há 2 horas
Fachada do burguer king
Negócios

Burger King vai abrir mais duas unidades de rua com drive-thru em Fortaleza; saiba onde

Rede de fast food deve inaugurar lojas até o fim deste ano

Luciano Rodrigues e Paloma Vargas
11 de Agosto de 2025
Fachada do MPSP
Papo Carreira

MPSP publica edital para cargo de Analista de Promotoria com salário inicial de R$ 13,5 mil

Podem se candidatar pessoas com diploma de nível superior em qualquer área de formação

Renato Bezerra
11 de Agosto de 2025
Dois homens com um contrato e uma maquete de edifício em uma mesa
Victor Ximenes

Leilão da Caixa oferta 20 imóveis no Ceará com desconto de até R$ 246 mil

Para participar do edital, é preciso se cadastrar em site e buscar o edital referente ao mês de agosto

Victor Ximenes
11 de Agosto de 2025
Agente Social Mais Infância
Papo Carreira

Secretaria da Proteção Social abre 184 vagas para agentes do programa Mais Infância

As inscrições podem ser feitas entre 12 e 31 de agosto

Redação
11 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Embraer chega à Ásia e projeta o futuro das aeronaves

Empresa brasileira promoveu em Singapura um evento que reuniu companhias aéreas da região Ásia-Pacífico

Egídio Serpa
11 de Agosto de 2025
Monumento do arco em Sobral
Victor Ximenes

A cidade cearense que mais eliminou empregos de carteira assinada em 2025

Sobral já perdeu mais de 500 vagas no modelo CLT ao longo do 1º semestre, o pior resultado entre todos os 184 municípios cearenses

Victor Ximenes
11 de Agosto de 2025
Imagem mostra pessoa preenchendo gabarito ilustrando concursos e seleção abertas no ceará
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja vagas com inscrições abertas nesta segunda-feira (11)

Oportunidades ofertam salários de até R$ 14 mil

Carol Melo
11 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Tarifaço encobre o INSS, o rombo fiscal e a corrupção nos 3 poderes

Estão soltos os que desviaram dinheiro do INSS; as emendas parlamentares viraram caso de polícia e supersalários de juízes e magistrados assustam o brasileiro

Egídio Serpa
11 de Agosto de 2025
imagem mostra produção de mel em fazenda do Ceará
Negócios

Tarifaço atinge agronegócio de 16 cidades do Ceará após exportação de R$ 350 milhões aos EUA

Depois da Capital, Paraipaba é a cidade mais impactada; veja lista

Paloma Vargas
11 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Casa dos Ventos ganha de novo Medalha de Ouro da FGV

Empresa controlada pelo cearense Mário Araripe é premiada pela excelência na gestão de suas emissões de gases de efeito estufa

Egídio Serpa
11 de Agosto de 2025
Marina Silva gesticulando
Negócios

Marina Silva chama de 'extorsão' valores cobrados por hotéis na COP30

Hotéis chegam a cobrar diárias dez vezes mais caras que o habitual para temporada

Redação
10 de Agosto de 2025
Papeleta da Quina
Negócios

Bolão de São Paulo leva mais de R$ 9 milhões na Quina 6796; veja como apostar

59 apostas acertaram 4 números e levaram mais de R$ 9 mil

Redação
10 de Agosto de 2025
Bilhete da loteria
Negócios

Cinco apostas vencem o concurso 5990 da Loteria Federal; veja cidades

O sorteio foi realizado no último sábado (9), pela Caixa Econômica Federal

Redação
10 de Agosto de 2025
Negócios

Dois ganhadores do Rio de Janeiro dividem prêmio de mais de R$ 2 milhões na Lotofácil 3465

No Ceará, 12 apostas acertaram 14 dezenas no concurso e foram premiadas

Redação
10 de Agosto de 2025
Imagem de uma pessoa manipulando o aplicativo da Tele-sena nas mãos
Negócios

Tele Sena Dia dos Pais: confira o resultado deste domingo (10/08)

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube

Redação
10 de Agosto de 2025
Papeleta da Mega-Sena
Negócios

Mega-Sena 2899: aposta de Caucaia acerta 5 dezenas; prêmio acumula em R$ 40 milhões

O próximo sorteio deve ser realizado na terça-feira (12); veja detalhes

Redação
10 de Agosto de 2025
Foto que contém imagens da CE-155 no Porto do Pecém
Negócios

Projeto do Arco Metropolitano será reformulado; entenda o que muda na nova proposta

Secretário de Infraestrutura do Ceará deu detalhes sobre futura rodovia no entorno da Região Metropolitana de Fortaleza

Paloma Vargas e Luciano Rodrigues
10 de Agosto de 2025
Ônibus urbano da empresa Santa Cecília, operando em Fortaleza, Ceará. O veículo é branco com detalhes em azul claro e exibe o número de frota 36701. Na lateral, há logotipos da Prefeitura de Fortaleza, do Sindiônibus e da empresa operadora. O ônibus possui letreiro indicando
Negócios

Empresa de ônibus Santa Cecília encerra operações em Fortaleza em meio à crise financeira

O anúncio é desdobramento de anos de dificuldade financeira

Ingrid Campos
09 de Agosto de 2025
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1206 de hoje 09/08; prêmio é de R$ 3,5 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
09 de Agosto de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 5990, deste sábado (09/08); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 5990, deste sábado (09/08); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal foi realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
09 de Agosto de 2025
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2899 deste sábado (09/08); prêmio é de R$ 9,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
09 de Agosto de 2025