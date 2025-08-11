PIS/Pasep 2025: veja o calendário de pagamentos liberado para agosto

O sétimo e último lote do Abono Salarial PIS/Pasep 2025 será pago nesta sexta-feira (15). Os trabalhadores nascidos nos meses de novembro e dezembro serão contemplados com os valores.

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), mais de 25,8 milhões de trabalhadores, que tiveram rendimentos de até dois salários-mínimos em 2023, irão receber ao longo de 2025 mais de R$ 30,7 bilhões.

Neste ano, o pagamento do Abono Salarial tem como referência o ano-base de 2023. Os pagamentos tiveram início em 17 de fevereiro. Os valores ficarão disponíveis para saque até 29 de dezembro.

O benefício é proporcional à quantidade de meses trabalhados durante o ano-base, com um teto de um salário mínimo, estabelecido em R$ 1.518 para 2025. O PIS é administrado pela Caixa Econômica Federal, enquanto o Pasep é de responsabilidade do Banco do Brasil.

Como consultar os pagamentos?

Os trabalhadores que se encaixam nos critérios podem consultar os detalhes do abono salarial por meio da Carteira de Trabalho Digital, do portal Gov.br, da Central de Atendimento Alô Trabalho (pelo número 158), ou nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho.

O app da Carteira de Trabalho Digital está disponível para Android na loja Play Store, e na App Store para iPhones com sistema iOS.

Passo a passo da consulta na Carteira de Trabalho Digital:

Faça o download do app Carteira de Trabalho Digital;

Logo em seguida realize o cadastro com seu login da conta Gov.br, com CPF e senha;

Clique na área de contratos de trabalho, na parte inferior da tela e selecione o ícone “+” ao lado de qualquer um de seus contratos de trabalho registrado.

É necessário que o trabalhador atualize o aplicativo, acesse a seção “Benefícios”, clique em “Abono Salarial” e, em seguida, vá em “Pagamentos” para conferir o valor, a data e a instituição bancária para o recebimento.

Passo a passo da consulta no Aplicativo Caixa Trabalhador

Para ter mais informações sobre o PIS, o trabalhador pode ainda baixar o Aplicativo Caixa Trabalhador. Por meio dele é possível saber sobre o abono salarial e o seguro-desemprego, conferir o calendário de pagamentos, consultar as parcelas liberadas e esclarecer dúvidas.

Baixe o aplicativo Caixa Trabalhador, que está disponível tanto para Android na Play Store, quanto na App Store do sistema iOS para iPhones.

Clique na opção “acessar” e, com seu CPF, faça o login;

Selecione a opção “Meu NIS”. Após isso, será possível consultar o número do seu PIS/Pasep.

Outra opção é ligar para o número 158, como também o contato da Caixa para saber sobre o PIS, cujo número é 0800-726-0207.

Para servidores públicos, é possível se informar sobre o Pasep na central de atendimento do BB, pelo número 4004-0001 ou 0800-729-0001, ou ainda pelo site bb.com.br. Basta preencher o número de inscrição do Pasep ou o CPF e a data de nascimento.

Instituições financeiras

Na Caixa, responsável pelo PIS, o pagamento do Abono Salarial ocorrerá, preferencialmente, por meio de crédito em conta-corrente. O saque também pode ser efetuado em agências, casas lotéricas, terminais de autoatendimento e outros canais de pagamento oferecidos pela Caixa.

No Banco do Brasil, que cuida do Pasep, o benefício será pago, prioritariamente, via crédito em conta, Pix, TED ou de forma presencial nas agências.

Quem tem direito?

O Abono Salarial é destinado aos trabalhadores que exerceram atividade formal de trabalho por no mínimo 30 dias no ano de referência, no caso 2023, e que tiveram remuneração mensal de até dois salários mínimos, o que é equivalente a R$ 2.640 na época.

Para ter direito ao benefício, o trabalhador deve estar cadastrado no programa há pelo menos cinco anos, fora que fica a cargo do empregador enviar as informações corretamente por meio da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou do eSocial.

A elegibilidade para que o trabalhador receba o Abono Salarial 2025 (PIS/Pasep) depende do envio dos dados enviados pelo empregador na RAIS até 15 de maio de 2024 e no eSocial até 19 de agosto de 2024.