Parcela do abono Pis/Pasep de 2025 estará disponível em fevereiro; veja calendário

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep em 2025 começa no dia 17 de fevereiro para os nascidos em janeiro. O recurso pode ser adquirido através da Caixa Econômica Federal (PIS) e pelo Banco do Brasil (Pasep).

A partir do dia 5 de fevereiro os trabalhadores poderão consultar se têm direito ao auxílio financeiro. A estimativa do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) é de que 25,8 milhões de trabalhadores sejam beneficiados neste ano, com um total de R$ 30,7 bilhões.

Veja o calendário de pagamentos para 2025

Nascidos em janeiro: 17 de fevereiro

Nascidos em fevereiro: 17 de março

Nascidos em março e abril: 15 de abril

Nascidos em maio e junho: 15 de maio

Nascidos em julho e agosto: 16 de junho

Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho

Nascidos em novembro e dezembro: 15 de agosto

O MTE ressalta que todos os valores estarão disponíveis para o saque até o fechamento do calendário, em 29 de dezembro.

Quem tem direito ao abono salarial?

Poderão receber o abono aqueles trabalhadores contratados com carteira assinada em 2023, por, no mínimo, 30 dias e remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640). Além disso, é preciso estar inscrito nos programas sociais do Governo, Rais e eSocial, por pelo menos cinco anos.

Como consultar?

A consulta do benefício estará disponível na Carteira de Trabalho Digital, no portal gov.br, na Central de Atendimento Alô Trabalho (telefone 158), com ligação gratuita das 7h às 22h, de segunda a sábado, exceto em feriados nacionais, e nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho.

