Sem valores sobre a obra, Trasnordestina assina ordem de serviço para trecho no Pecém

A ordem de serviço do lote 11 da Ferrovia Transnordestina, que corresponde à extensão de 26 quilômetros do Porto do Pecém a Caucaia, foi assinada nesta segunda-feira (27). O valor investido não foi divulgado pela concessionária da obra. A reportagem tentou saber quanto será investido nesse trecho e quando o montante seria liberado, sem sucesso. A Transnordestina Logística S.A. informou apenas que "não divulga o valor por lote" por questões "de mercado" e porque ainda há outros lotes para sair.

Segundo o Banco do Nordeste, o último desembolso para a construção da ferrovia foi de R$ 400 milhões, realizado no último dia 8 de janeiro. Este valor é parte integrante dos R$ 3,6 bilhões assinados em novembro de 2024. A suplementação é oriunda do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE). A Transnordestina tem um orçamento atual de R$ 15 bilhões, dos quais R$ 7,1 bilhões já foram investidos.

O pedido do presidente Lula é para a ferrovia ser entregue ainda no seu mandato. Porém, a empresa trabalha com um prazo de até 2027 para a Fase 1 (que vai de São Miguel do Fidalgo, no Piauí, até o Porto do Pecém) e, até 2029, a Fase 2 (que vai de São Miguel do Fidalgo até Eliseu Martins, ambos os municípios no Piauí).

“Estamos falando de uma obra que precisa de investimento de mais de R$ 6 bilhões. Serão 8 mil empregos no ápice da obra. Já estamos com obra de Acopiara a Quixeramobim e até Itapiúna, e, agora vamos fazer o processo de encontro de onde a obra está sendo executada até onde vai chegar”, contou o governador Elmano de Freitas.

Com relação ao valor para a execução do trecho, pedimos a informação, não só para a empresa, como para o Governo do Estado, para a Construtora Marquise (que vai executar a obra), assim como à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), mas sem resposta à pergunta. Sobre os investimentos, em coletiva de imprensa, Elmano reforçou o empenho do presidente Lula em garantir os R$ 6 bilhões necessários para a conclusão da obra.

Legenda: Ferrovia Transnordestina terá o seu próprio Terminal de Uso Privado, o TUP Nelog, dentro da área do Complexo do Pecém Foto: Kid Júnior

Novos trechos devem ter ordem de início no primeiro semestre

Até o trecho 7, a ferrovia está concluída ou em execução. Com a ordem do trecho 11 assinada nesta segunda-feira, ficam faltando os trechos 8, 9 e 10. Antes desta mudança de execução das obras, já que agora os trabalhos ocorrem pelas duas pontas e se encontram no meio, a Transnordestina vinha sendo executada linearmente.

“Temos a perspectiva de em março ou abril darmos a ordem de serviço para mais um lote e, ainda no primeiro semestre, outro lote, e assim vamos claramente idealizando a conclusão dessa obra”, diz Elmano.

Segundo o diretor-presidente da Transnordestina, Tufi Daher, os próximos lotes a serem contratados devem ser o 8 e o 10. O lote 9 ficaria por último, por conta da dificuldade de projeto e execução, já que o solo possui muitas formações de rochas.

Toda a obra, até o momento, está sendo construída pelo Grupo Marquise. O diretor de Infraestrutura da empresa, Renan Carvalho, revela que para os próximos três lotes que faltam ainda não houve o chamamento, por parte do governo. "Não fomos convocados a fornecer preço ainda. Pelo que sabemos serão contratados de um em um e o 9 deve ser, realmente, o último, por conta dos desafios técnicos maiores, mas como não é a obra ainda, não tenho conhecimento do projeto".

Legenda: Autoridades acompanham a assinatura da ordem de serviço para trecho no Pecém da Transnordestina Foto: Carlos Gibaja/Divulgação

O que esperar da obra do lote 11

Carvalho afirma que, agora, com a ordem de serviço assinada, a mobilização para execução deve ocorrer em até 30 dias. A previsão é que sejam criados 700 empregos diretos apenas durante a construção desse trecho.

Além disso, o diretor da Marquise comenta que para o trecho 11 a empresa vai ter duas frentes de obra, uma que inicia no Pecém e a outra no município de Caucaia. "Assim vamos tentar ter uma produção melhor". A previsão de construção é em torno de 11 meses.

"Esse trecho para gente é muito importante. O Pecém está no nosso DNA, trabalhamos nas ampliações, conhecemos muito ali e temos pretensões maiores até para o Pecém [referindo-se a concorrer à obra de ampliação do porto]. Então para a gente foi muito importante termos vencido esse lote [11]", revelou Carvalho.

Ampliação do Pecém não atrapalha avanço da ferrovia

Ainda durante a assinatura, o governador Elmano anunciou que está sendo realizada licitação para adaptação e ampliação do Porto do Pecém. “No dia 6 abrimos as propostas da licitação para o investimento de mais de R$ 670 milhões no Porto do Pecém, para a Transnordestina e para o hidrogênio verde. Ou seja, estamos alterando profundamente a logística no Estado do Ceará”.

Entenda mais sobre a Transnordestina

Com 1.206 km de extensão em sua linha principal, o projeto das Transnordestina atravessa 53 municípios, desde o Piauí ao Ceará.

No estado do Ceará, a ferrovia prevê atuar com três terminais de carga, atendendo não somente aos grandes produtores de grãos a partir do Piauí, mas também a bacia leiteira e pequenos e médios agricultores do Ceará. Um dos terminais, com foco em grãos, ficará na região de Quixeramobim. A localização dos outros dois — um para combustíveis e outro para fertilizantes — ainda será definida pela empresa.

Para o governador Elmano, a Transnordestina é a principal obra de infraestrutura do Nordeste. “É uma ferrovia que permite ao Ceará ter um grande ganho de logística, de redução de frete para as mercadorias, e que possibilita trazer grãos para toda a cadeia leiteira, mas, acima de tudo, a logística para exportação através do Porto do Pecém, seja de calçado, de frutas ou produtos industriais, que o estado vai cada vez mais atrair. Então, é um ganho muito importante”.

Atualmente, segundo o diretor-presidente da Transnordestina, Tufi Daher, mais de 2,8 mil pessoas estão trabalhando na obra e com mais este lote assinado, a previsão é de se passar das 3,5 mil pessoas.

“Nunca se teve uma perspectiva tão boa igual temos agora. Sempre digo que o mais fácil é fazer a obra. Se os recursos saírem nas datas previstas, temos uma grande chance de entregar no prazo previsto”, avaliou.

Daher falou, também, que há o compromisso de já iniciar a operação ainda neste ano. “Ainda que seja para o mercado interno, mas vamos iniciar. Vamos trazer do Piauí até Iguatu, inicialmente. Esse trecho já está pronto, falta apenas finalizar os terminais”, destacou.