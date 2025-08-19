Paola Carosella desmente boatos de relação com Henrique Fogaça: 'Deixa o povo imaginar'

A chef Paola Carosella comentou, nessa segunda-feira (18), os boatos sobre um possível romance com o também chef Henrique Fogaça. Os dois trabalharam juntos por anos como jurados do Masterchef Brasil e alguns internautas já levantaram o questionamento se o relacionamento deles seria somente profissional.

O tema surgiu durante a participação da argentina no programa "De Frente com Blogueirinha", da DiaTV. Ao ser questionada, explicou que o ship entre eles, conhecido como "Fogacella", existe desde a primeira temporada da atração.

"Faz três anos que não vejo o Fogaça. Mentira, faz dois meses, no dia em que a gente gravou, e depois acho que a última vez foi em alguma festa em que nos cruzamos", contou.

Em seguida, a apresentadora foi mais direta e Carosella respondeu com bom humor. "Você quer perguntar se tenho um caso com o Fogaça? Deixa o povo viajar, deixa o povo imaginar. Coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos…".

"Ih... você já imaginou?, continuou Blogueirinha. Sem confirmar, a chef respondeu: "Entendeu? Tem que alimentar a imaginação, tem que alimentar a fantasia das pessoas, porque a gente precisa disso".

Apesar das brincadeiras, a argentina deixou claro que nunca houve romance entre ela e Fogaça. "Quem nos conhece de perto sabe que a gente se dá super bem. Para além dos palcos, somos muito amigos, mas não daria certo [como casal]".

Recentemente, Fogaça também reagiu à teoria: "Que b*sta", disse.