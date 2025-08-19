Diário do Nordeste
Mulher apelidada de 'Rainha da Cetamina' vai se declarar culpada pela morte de Matthew Perry

Jasveen Sangha e outros quatro suspeitos assinaram um acordo com a Polícia para assumir a autoria do fato

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:27)
Legenda: Ator ficou conhecido pela série de comédia "Friends"
Foto: PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Uma mulher conhecida como "Rainha da Cetamina" irá se declarar culpada por vender as drogas que levaram a morte do ator Matthew Perry, da série "Friends". Segundo  divulgado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, nessa segunda-feira (18), espera-se que Jasveen Sangha, de 42 anos, faça a declaração formal nas próximas semanas.

Jasveen também responde por outra cinco acusações envolvendo tráfico de drogas, em Los Angeles. Em um comunicado à BBC, o advogado dela, Mark Geragos, disse que a mulher está "assumindo a responsabilidade por suas ações".

O título atribuído a Sangha se refere ao excesso de produtos ilícitos encontrados com ela durante as investigações policiais. Além dela, outras quatro pessoas são suspeitas de terem fornecido cetamina a Perry - incluindo médicos e assistentes do ator.

Para a Polícia norte-americana, os acusados tiraram vantagem do vício em drogas da vítima para obter lucro. Todos concordaram em se declararem culpados pela morte de Perry como parte de um acordo com as autoridades.

Quem são os acusados pela morte do ator?

Além de Jasveen Sangha, a promotoria considera como responsáveis pela morte do artista: Mark Chavez, Kenneth Iwamasa, Erik Fleming e Salvador Plasencia.

Chavez era o médico pessoal de Perry. Conforme a polícia, ele fornecia cetamina para o ator, mesmo ciente dos riscos. Em agosto de 2024, foi preso e se declarou culpado.

Salvador Plasencia era responsável por comprar cetamina de Chavez e revender para a equipe de Perry por milhares de dólares. Ele se declarou inocente da alegação dos agentes.

O assistente pessoal de Perry, Kenneth Iwamasa, também foi acusado pelo caso e sua sentença deve ser anunciada em novembro. Iwamasa, que trabalhou por anos com o ator, admitiu ter injetado cetamina em Perry e ser intermediário na compra da droga.

Já Erik Fleming, quinto acusado, responde a acusações de conspiração para distribuir a droga. Diante da Justiça, Fleming admitiu que foi responsável por distribuir a dose que matou Perry.

Relembre a morte de Matthew Perry

Conhecido por interpretar o personagem Chandler na série de comédia "Friends" (1994 - 2004), Matthew Perry foi encontrado morto, aos 54 anos, com sinais de afogamento na banheira da própria casa, em Los Angeles, no dia 28 de outubro de 2023.

Além do uso "agudo" da quetamina, "entre os fatores que contribuíram para a morte do senhor Perry figuram o afogamento, a doença arterial coronária e os efeitos da buprenorfina [utilizada para tratar o transtorno por consumo de opiáceos]", dizia a nota do departamento de medicina legal, na época.

Perry já havia enfrentado o abuso de álcool e outras substâncias ilícitas no passado. Durante a autópsia, não foram encontradas outras drogas no sistema circulatório do ator, entretanto, ainda conforme as informações reunidas pelo médico legista responsável pelo caso.

