Faustão apresenta melhora progressiva e recebe alta da UTI, diz novo boletim médico

O apresentador Faustão, de 75 anos, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e está no quarto, conforme foi divulgado em novo boletim médico, desta segunda-feira (18). No documento, a equipe médica detalhou que ele "apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados". As informações são do Globo.

No entanto, ele segue em "processo de reabilitação física e nutricional". Desde 21 de maio, está internado, período em que deu entrada por conta de uma infecção bacteriana aguda com sepse.

Faustão já foi internado outras vezes

Em janeiro deste ano, Faustão foi internado para tratar uma infecção, segundo informações de Luciana Cardoso, esposa do apresentador. Ele estava em tratamento contra a enfermidade desde o fim de dezembro, mas não foi informado qual tipo de quadro infeccioso.

O apresentador tem passado por problemas de saúde há alguns e já foi submetido a dois transplantes entre 2023 e 2024, sendo o primeiro de coração e o segundo de rim.

Em novembro de 2024, o filho do apresentador chegou a atualizar o estado de saúde do pai: "Cada dia ele está melhor. Digo que é sobre pensar quando a rampa está para cima e para baixo", comentou à época.