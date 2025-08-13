Luciana Cardoso, esposa de Faustão, atualiza estado de saúde do apresentador

A esposa do apresentador Faustão, Luciana Cardoso, em stories publicado em seu Instagram, na noite desta quarta-feira (13), atualizou o estado de saúde do marido.

“Tudo indo bem!!! Obrigada, Deus! Obrigada pelas mensagens e carinho”, publicou Luciana. Em sua bio, na mesma rede social, ela se descreve como “doadora de orgãos e tecidos”.

INTERNAÇÃO DE FAUSTÃO

O apresentador Faustão está internado desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. A informação foi compartilhada, na quinta-feira (7), por meio de boletim médico do hospital Albert Einstein, localizado em São Paulo.

Além disso, o apresentador foi submetido a um transplante de fígado na quarta-feira (6), combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado também no dia 7.

"Durante o período [de internação], passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde", detalhou o boletim.

Ainda de acordo com o informativo da instituição, os transplantes ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.