Ana Maria Braga envia mensagem de apoio a Faustão durante o 'Mais Você'

No encerramento do "Mais Você" desta segunda-feira (11), Ana Maria Braga dedicou palavras de carinho e incentivo a Faustão, que está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde maio, e passou recentemente por dois transplantes.

“Quero mandar um beijo pro meu amigo Faustão, que está se recuperando de um duplo transplante. Fausto, nós te amamos e estamos aqui torcendo pela sua melhora”, disse Ana Maria, ao vivo. A apresentadora ainda completou: “Tenho certeza que você já saiu dessa. Seja forte".

O apresentador, de 75 anos, foi extubado no último sábado (9), informação inicialmente divulgada pelo jornalista Flávio Ricco e confirmada pela assessoria da família. A retirada do tubo ocorreu dias após Faustão ser submetido a um transplante de fígado, na quarta-feira (6), e a um retransplante renal, na quinta-feira (7).

Internado desde 21 de maio por conta de uma infecção bacteriana aguda com sepse, Faustão tem recebido cuidados intensivos das equipes médicas. Segundo o boletim médico, ele segue em processo de reabilitação clínica e nutricional, além do controle rigoroso da infecção.