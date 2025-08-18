Diário do Nordeste
Sheron Menezzes lamenta morte repentina do irmão: 'Um pedaço de mim foi arrancado'

Atriz desabafou sobre os últimos momentos do familiar no hospital

Redação
18 de Agosto de 2025
Zoeira
foto de Sheron Menezzes com o irmão, Draiton Mancilha de Menezes
Legenda: Artista recebeu o apoio de amigos e fãs nas redes sociais
Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Sheron Menezzes usou as redes sociais para comunicar a morte do irmão, Draiton Mancilha de Menezes, de 36 anos, nesta segunda-feira (18). Em uma publicação no Instagram, a artista lamentou o falecimento e desabafou sobre os últimos momentos do familiar no hospital.

"Eu tava segurando a tua mão. No último minuto, no último segundo, até a linha ficar reta…eu tava ali, firme, segurando a tua mão. E a minha vontade era nunca mais soltar. Ninguém se prepara pra sentir uma dor assim", iniciou Sheron no post.

A atriz comentou sobre o carinho que tem por Draiton e do quanto desejou ter um irmão mais novo.

"Eu implorei a Deus que te trouxesse pra mim, eu queria tanto esse irmão… e Ele te mandou. Hoje agradeço pelo tempo que Ele nos deu juntos. Um pedaço de mim foi arrancado, se foi… um pedaço de nós. Mas não se preocupa: agora a mãe vai descansar e a gente vai cuidar dela", continuou.

“Segue teu caminho de luz em paz, irmão. E saiba que eu sempre te amei e vou te amar pra sempre”, finalizou Sheron na homenagem.

Além de Draiton, Sheron também é irmã de Drayson e Schena.

Segundo informações da revista Quem, Draiton foi preso em flagrante em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em dezembro de 2022. O Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) confirmou o caso como um processo criminal, que tramitava na Justiça à época por tráfico de drogas.

Famosos deixam mensagens de apoio

Nos comentários da postagem, amigos famosos e fãs de Sheron deixaram mensagens carinhosas de apoio para a atriz.

"Meu abraço mais carinhoso pra você", disse Fátima Bernardes. "Receba meu maior abraço Shé”, comentou Lázaro Ramos. "Querida, que Deus conforte o seu coração e de sua mãe e família. Meus sentimentos”, escreveu Fabiana Karla.

A atriz Juliana Paes também lamentou a morte precoce de Draiton. "Minha amiga, meus sentimentos de todo coração", afirmou. Já Tata Werneck deixou um abraço para toda a família.

