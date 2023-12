Sheron Menezzes revela que ela e o marido dormem em quartos separados

A atriz Sheron Menezzes participou do “Quem Pode, Pod”, de Gio Ewbank e Fernanda Paes Leme, publicado na terça-feira (5), e contou que ela e o marido, o lutador Saulo Bernard, dormem em quartos separados.

O hábito iniciou logo após o nascimento do filho deles, Benjamin, atualmente com 6 anos. “Começamos porque alguém tinha que descansar, então o que eu fazia: ficava durante o dia com ele [Benjamin], e ele [o marido] ficava durante a noite. E ia lá e levava ele [o filho] para eu dar o peito. Aí ele começou a dormir no outro quarto”.

Veja também

Mesmo com o filho já maior, o casal achou o esquema benéfico para o casamento. “A gente achou um esquema do nosso relacionamento incrível, que até hoje cada um tem seu quarto. Nós temos quartos separados, dormimos juntos quando a gente quer, a gente se respeita, a gente se namora, a gente ver filme e aí a gente dá boa noite. O Saulo tem o quarto dele, tenho meu quarto e meu filho tem o quarto dele”.

Sheron, no entanto, confessou que já recebeu críticas pelo hábito. “As pessoas me criticavam muito no início quando eu conto... Tenho duas amigas que aderiram e estão super felizes”.