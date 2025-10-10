Brasil tem 29 casos confirmados de intoxicação por metanol, atualiza Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde atualizou, nesta sexta-feira (10), o número de notificações de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica. 246 notificações foram realizadas, sendo 29 casos confirmados e 217 em investigação. Outras 249 suspeitas foram descartadas.

Até o momento, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul são os estados com casos confirmados por esse tipo de intoxicação. Ao todo, foram registrados 25 casos em SP, 3 no PR e 1 no RS.

O estado de São Paulo está investigando 160 notificações, o que representa 73,73%. Em seguida, aparecem Pernambuco com 31 suspeitas, Rio Grande do Sul (4), Mato Grosso do Sul (4), Piauí (4), Rio de Janeiro (3), Espírito Santo (3), Goiás (2), Alagoas (1), Bahia (1), Ceará (1), Minas Gerais (1), Rio Grande do Norte (1) e Rondônia (1).

Em relação aos óbitos, 5 foram confirmados no estado de São Paulo e 12 seguem em investigação, sendo 1 no CE, 1 em MG, 1 no MS, 3 em PE e 6 em SP.

A atualização das notificações de intoxicação por metanol, decorrentes do consumo de bebidas alcoólicas, é realizada nos dias de funcionamento da Sala de Situação — segundas, quartas e sextas-feiras —, após às 17h.

Suspensão de vendas de bebidas destiladas

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça, notificou na quarta-feira (8) as principais plataformas de comércio eletrônico para que suspendam a venda de bebidas destiladas em todo o País.

A decisão foi motivada pelo aumento dos casos de falsificação e adulteração de bebidas com metanol. As empresas podem sofrer sanções administrativas caso não cumpram a determinação.

Empresas notificadas