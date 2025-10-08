Governo determina suspensão de vendas de bebidas destiladas em 9 plataformas

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça, notificou nesta quarta-feira (8) as principais plataformas de comércio eletrônico para que suspendam a venda de bebidas destiladas em todo o país.

A decisão foi motivada pelo aumento dos casos de falsificação e adulteração de bebidas com metanol, substância altamente tóxica. As empresas podem sofrer sanções administrativas caso não cumpram a determinação.

Veja também País Morre mulher de 30 anos internada após consumir vodca com metanol País Anvisa proíbe consumo e venda de remédio contra pneumonia e anestésico

Empresas notificadas

Shopee;

Enjoei;

Mercado Livre;

Amazon Brasil;

Magazine Luiza;

Casas Bahia;

Americanas;

Zé Delivery;

Carrefour.

Prazo e obrigações

As plataformas terão 24 horas para comunicar à Senacon as medidas adotadas em cumprimento à notificação. Além disso, deverão comprovar o controle e a retirada de anúncios de bebidas sem origem comprovada.

As empresas também precisam revisar seus mecanismos internos de verificação, adotando sistemas mais rigorosos de rastreabilidade e controle, e removendo do ar qualquer anúncio suspeito de irregularidades.

A Senacon reforçou que os sites de vendas têm responsabilidade direta sobre a segurança e a procedência dos produtos comercializados.

“As empresas precisam assegurar que todas as bebidas vendidas sejam originais, fabricadas e distribuídas por fornecedores regulares, com rótulos e registros adequados”, destacou o órgão.

De acordo com a legislação, a comercialização de bebidas falsificadas ou adulteradas é considerada infração grave, sujeita a multas, punições administrativas e processos criminais.

Ações

A notificação integra uma ação coordenada pela Senacon para conter a venda de bebidas adulteradas com metanol, que têm causado intoxicações graves e mortes em diferentes estados do país.

Além da cobrança às plataformas digitais, a secretaria também:

Enviou recomendações preventivas a estabelecimentos do setor;

Notificou comércios que venderam produtos suspeitos, solicitando informações sobre origem e fornecedores;

E reuniu representantes do setor de bebidas e do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) para reforçar a fiscalização e estimular denúncias.

Segundo o órgão, o objetivo é rastrear toda a cadeia de comercialização e proteger a saúde dos consumidores.