Anvisa proíbe consumo e venda de remédio contra pneumonia e anestésico

Fiscalização aponta "desvio de qualidade" em lotes dos medicamentos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Fachada do prédio da Anvisa, com o letreiro
Legenda: A medida tem caráter preventivo e temporário, e busca proteger a saúde da população.
Foto: Rafa Neddermeyer / Agência Brasil.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na segunda-feira (6), a interdição cautelar de dois medicamentos: o Vancotrat 500 mg, indicado para o tratamento de pneumonia, e o Cloridrato de Lidocaína 20 mg/ml, usado como anestésico.

A medida, publicada no Diário Oficial da União (DOU), tem caráter preventivo e temporário, e busca proteger a saúde da população enquanto são realizados testes e análises complementares.

Os medicamentos são produzidos pela Hypofarma – Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda. e pela União Química Farmacêutica Nacional S/A, respectivamente. A decisão foi tomada após ação de fiscalização da agência, que apontou "suspeita de desvio de qualidade" em determinados lotes.

