Anvisa proíbe consumo e venda de remédio contra pneumonia e anestésico

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na segunda-feira (6), a interdição cautelar de dois medicamentos: o Vancotrat 500 mg, indicado para o tratamento de pneumonia, e o Cloridrato de Lidocaína 20 mg/ml, usado como anestésico.

A medida, publicada no Diário Oficial da União (DOU), tem caráter preventivo e temporário, e busca proteger a saúde da população enquanto são realizados testes e análises complementares.

Os medicamentos são produzidos pela Hypofarma – Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda. e pela União Química Farmacêutica Nacional S/A, respectivamente. A decisão foi tomada após ação de fiscalização da agência, que apontou "suspeita de desvio de qualidade" em determinados lotes.

Alteração de cor no Vancotrat

No caso do Vancotrat, a interdição atinge apenas o lote 2518163, com validade até abril de 2027.

Durante a diluição do produto, foi observada uma alteração de cor, com a solução apresentando tonalidade alaranjada, diferente do que está descrito na bula.

Inseto encontrado em frasco de Lidocaína

Já o Cloridrato de Lidocaína 20 mg/ml foi interditado após a identificação de um inseto não identificado em um frasco do lote 25010360.

A interdição cautelar é uma medida que impede temporariamente o uso, a venda e a distribuição dos produtos até a conclusão das análises laboratoriais e da investigação da Anvisa.

Orientações

Durante o período de interdição, os medicamentos não devem ser utilizados, comercializados ou distribuídos.

A Anvisa orienta que profissionais de saúde e pacientes que possuam unidades dos lotes mencionados suspendam imediatamente o uso e comuniquem o fato à agência ou à Vigilância Sanitária local.

As denúncias podem ser registradas pelos Canais de Atendimento disponíveis no portal oficial da Anvisa.

O que é interdição cautelar

A interdição cautelar é um procedimento previsto nas normas sanitárias brasileiras e pode ser adotado sempre que houver suspeita de irregularidade ou risco potencial à saúde.

Ela não implica recolhimento definitivo, mas impede o consumo e a comercialização do produto até a conclusão das análises e comprovação de segurança.

Nota oficial da Hypofarma

“A Hypofarma informa que, em relação ao caso recentemente notificado pela Anvisa sobre uma denúncia envolvendo a suposta presença de um inseto em uma ampola, a empresa realizou análises técnicas detalhadas e constatou que não havia presença de nenhum inseto no produto. As devidas respostas foram encaminhadas oficialmente ao órgão regulador assim que tomamos ciência.

Adicionalmente, o próprio cliente que havia feito a reclamação inicial se retratou em relação ao ocorrido.

A Hypofarma reitera seu compromisso contínuo com os mais altos padrões de qualidade e segurança em todos os seus produtos, prezando sempre pela transparência na relação com autoridades reguladoras, parceiros e consumidores.”