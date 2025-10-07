Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos sem registros; veja lista

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de 78 cosméticos irregulares na segunda-feira (6). Os produtos precisam ser registrados seguindo as normas da Anvisa. A lista inclui produtos para cabelo, pele e higiene bucal.

Com a ação de fiscalização, os produtos ficam suspensos de serem:

Comercializados;

Distribuídos;

Fabricados;

Utilizados.

Da lista, 69 cosméticos são produzidos pela Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda.

O coméstico Truss Máscara Capilar Selante Blond, fabricado pela Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos Ltda também deve ser recolhido.

Já alguns cosméticos da Ozonteck foram recolhidos porque, segundo a Anvisa, "apesar de serem registrados como cosméticos, eles alegam atividade farmacológica, o que não é permitido para esse tipo de produto".

Veja também Ser Saúde Anvisa apreende cosméticos irregulares; veja lista Ser Saúde Intoxicação por metanol: sinais, causas e como evitar o risco

Confira lista completa