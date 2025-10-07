Diário do Nordeste
Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos sem registros; veja lista

Produtos irregulares não podem ser distribuídos, fabricados ou utilizados

Imagem de produtos de beleza para matéria sobre Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos sem registros.
Legenda: Os produtos precisam ser registrados seguindo as normas da Anvisa.
Foto: Shutterstock/Vladimir Tretyakov.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de 78 cosméticos irregulares na segunda-feira (6). Os produtos precisam ser registrados seguindo as normas da Anvisa. A lista inclui produtos para cabelo, pele e higiene bucal.

Com a ação de fiscalização, os produtos ficam suspensos de serem:

  • Comercializados;
  • Distribuídos;
  • Fabricados;
  • Utilizados.

Da lista, 69 cosméticos são produzidos pela Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda.

O coméstico Truss Máscara Capilar Selante Blond, fabricado pela Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos Ltda também deve ser recolhido.

Já alguns cosméticos da Ozonteck foram recolhidos porque, segundo a Anvisa, "apesar de serem registrados como cosméticos, eles alegam atividade farmacológica, o que não é permitido para esse tipo de produto".

Confira lista completa

  • Truss Máscara Capilar Selante Blond
  • Realinhamento Térmico - Buran Profissional (todos).
  • Realinhamento Térmico - MS Professional (todos).
  • Realinhamento Térmico - Tarrare Profissional (todos).
  • Intensive Liss Triviê (Botox Matizador) - todos.
  • Organic Liss Extreme IS Profissional Hair (todos).
  • Gloss Liss - Liberty Hair (todos).
  • Fusion Liss Orient Beauty (todos).
  • Progressiva Santore (todos).
  • Progressiva Megarepair Luna System (todos).
  • Creme Progressiva Luna System (todos).
  • Liso Em Casa Progressiva New Gold (todos).
  • Progressiva Glowme (todos).
  • Progressiva Diversi Hair (todos).
  • Sellin Pro Alfalea Progressiva (todos).
  • Progressiva Care (todos).
  • Progressiva JL Professional (todos).
  • Alinhamento Orgânico Naus (Progressiva) - todos.
  • Liss Extreme - Profissional Zelo Hair (todos).
  • Progress Liss (Progressiva Matizadora) Roma Care (todos).
  • Lisse Parfait Costabello (Progressiva Matizadora) – todos.
  • Nordestina True Liss Cosmetics (Selagem) - todos.
  • High Liss Sellene Profissional (Progressiva Matizadora) – todos.
  • Progressiva Perfect Liss (todos).
  • Selagem Chilena Ledebut (todos).
  • Prohibida Bravie (todos).
  • Complexo Redutor - Terrare Profissional (todos).
  • Liberadah Bravie (todos).
  • Volume Control - Profissional Zelo Hair (todos).
  • Ocean Shine Florac Cosmetics (todos).
  • Educ Hair Edumi (todos).
  • Release Ledebut (todos).
  • Extreme Reduct Dona Lara (todos).
  • Hair Perfect Premium Tresaav (todos).
  • Gloss Alisamento Térmico Definitivo SA Carrias (todos).
  • Liso de Milhões Beleza Rara (todos).
  • Esse Liso É Um Luxo - Savassi (todos).
  • Liso Perfeito - SA Carrias (todos).
  • BTX Premium - Asaphepro (todos).
  • Expert Premium Botox Florac Cosmetics (todos).
  • Botox Collagen BTX Karseell (todos).
  • Botox Espelhado Matizador Fino Cheiro (todos).
  • Less Sizer Botox Matizador Diversi Hair (todos).
  • Botox Blueberry Umecthair (todos).
  • Botox Queen Hair (todos).
  • Botox Violet Mask Ledebut (todos).
  • Botox Branco Perla Profissional (todos).
  • Botox Matizador Kalainne (todos).
  • Botox Matizador Rute Rezende (todos).
  • Botox XG Forest Hair (todos).
  • Selagem 500ml Saint Glamour Beauté (todos).
  • Alisamento Algas + (Selagem) (todos).
  • Extreme Gold Selagem Gold RT Professional (todos).
  • Selagem Perla Profissional (todos).
  • Selagem Extreme Blond Kalainne (todos).
  • Selagem Algas Fino Cheiro (todos).
  • Multicream SSB Selagem Latorre Paris (todos).
  • Selagem Kalainne (todos).
  • Perfect Smooth (Selagem) Damy Monteiro Cosméticos (todos).
  • Gloss Selagem Umecthair (todos).
  • Selagem Chinesa Niza Freitas (todos).
  • Selagem 1L Saint Glamour Beauté (todos).
  • Selagem Kelsi Cosméticos (todos).
  • Selagem Orgânica Forest Hair (todos).
  • Selagem Gold - Ledebut (todos).
  • Selagem Matizadora Rute Rezende (todos).
  • Premium Master (Selagem) Liriu Cosméticos (todos).
  • Selagem Extreme Kalainne (todos).
  • Realinhamento Térmico - Oriente Beauty (todos).
  • Máscara Realinhamento (todos).
  • Sabonete Líquido OX3 Ozonteck (todos).
  • Tônico Capilar Ozonizado Revita Tonic Ozonteck (todos).
  • Creme Dental Ozonizado Ozon Fresh Ozonteck (todos).
  • Gel Corporal Ozonizado Mind Chai Ozonteck (todos).
  • Óleo de Girassol Ozonizado Sofh Ozonteck (todos).
  • Gel Massageador Ozonizado Life Shii Ozonteck (todos).
  • Leave In Kids Ozon Splash Ozonteck (todos).
  • Condicionador Kids Ozon Splash Ozonteck (todos). 
