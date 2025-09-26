Anvisa apreende cosméticos irregulares; veja lista
Produtos foram notificados de forma incorreta ou não possuem registo
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou uma lista de cosméticos irregulares que serão apreendidos e recolhidos. A determinação foi divulgada nessa quinta-feira (25), focando em produtos em situação irregular.
Enquanto alguns foram notificados de forma incorreta na Anvisa, outros não possuíam registro.
Veja lista de cosméticos irregulares
- BTX Lisoterapia Absoluta: todos os lotes de origem desconhecida;
- Máscara Modeladora Lisoterapia Hidralize: todos os lotes de origem desconhecida;
- Máscara Modeladora Lisoterapia Hidralize: todos os lotes produzidos por Le Pieri Cosméticos Ltda.;
- Sérum Reconstrutor Bio Redux Premium F2 Hair: todos os lotes produzidos por Le Pieri Cosméticos Ltda.;
- B-Tox Capilar Matize F2 Hair: todos os lotes produzidos por Le Pieri Cosméticos Ltda.;
- Marca Casa Olência: todos os produtos e lotes produzidos por 29.142.831 Ana Paula Gomes Borges.
Esses produtos foram proibidos de serem comercializados, fabricados, divulgados e usados.
No caso do cosméticos BTX Lisoterapia Absoluta e Máscara Modeladora Lisoterapia Hidralize, a Anvisa detalhou que são produtos com classificação de grau 2. "Ou seja, apresentam um risco potencial maior e devem comprovar sua segurança e/ou eficácia", escreveu.