Anvisa apreende cosméticos irregulares; veja lista

Produtos foram notificados de forma incorreta ou não possuem registo

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Ser Saúde
Matéria sobre lista de cosméticos irregulares apreendidos pela Anvisa.
Legenda: Esses produtos foram proibidos de serem comercializados, fabricados, divulgados e usados.
Foto: Divulgação.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou uma lista de cosméticos irregulares que serão apreendidos e recolhidos. A determinação foi divulgada nessa quinta-feira (25), focando em produtos em situação irregular. 

Enquanto alguns foram notificados de forma incorreta na Anvisa, outros não possuíam registro. 

Veja lista de cosméticos irregulares

  • BTX Lisoterapia Absoluta: todos os lotes de origem desconhecida;
  • Máscara Modeladora Lisoterapia Hidralize: todos os lotes de origem desconhecida;
  • Máscara Modeladora Lisoterapia Hidralize: todos os lotes produzidos por Le Pieri Cosméticos Ltda.;
  • Sérum Reconstrutor Bio Redux Premium F2 Hair: todos os lotes produzidos por Le Pieri Cosméticos Ltda.;
  • B-Tox Capilar Matize F2 Hair: todos os lotes produzidos por Le Pieri Cosméticos Ltda.;
  • Marca Casa Olência: todos os produtos e lotes produzidos por 29.142.831 Ana Paula Gomes Borges.

Esses produtos foram proibidos de serem comercializados, fabricados, divulgados e usados. 

No caso do cosméticos BTX Lisoterapia Absoluta e Máscara Modeladora Lisoterapia Hidralize, a Anvisa detalhou que são produtos com classificação de grau 2. "Ou seja, apresentam um risco potencial maior e devem comprovar sua segurança e/ou eficácia", escreveu.

