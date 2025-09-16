Anvisa proíbe venda do azeite Los Nobles, produtos de suplemento alimentar e emagrecedor; veja lista

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou uma determinação, nesta terça-feira (16), proibindo a venda do azeite de oliva da marca Los Nobles. Conforme documento do órgão, o produto argentino é de origem clandestina, já que não há anuência prévia da Anvisa para importação e não possui registro na Administração Nacional de Medicamentos, Alimentos e Tecnologias Médicas (Anmat).

A resolução da Anvisa, publicada no Diário Oficial da União desta terça, também proibiu a comercialização do suplemento alimentar Kit-Fit-Turbo, da empresa GVL, e da cápsula emagrecedora Zempyc, da empresa Preço Justo Gestão Empresarial.

Sobre o suplemento, a agência reguladora informou que a medida foi tomada após consumidores denunciarem efeitos adversos como:

Taquicardia;

Desconforto torácico compressivo;

Epigastralgia (desconforto, queimação ou dor na região abdominal superior);

Náuseas;

Vômitos e diarreia, que foram relacionados ao uso do suplemento alimentar.

De acordo com a decisão, o produto possui composição desconhecida e divulga, de forma irregular, benefícios terapêuticos e de tratamento de saúde.

Já em relação ao Zempyc, o órgão disse que a ação foi adotada porque a empresa que está no rótulo do suplemento, a Sorocaps Indústria Farmacêutica, declarou que "não fabrica nenhum produto com o nome ou marca 'Zempyc'". Desta forma, a cápsula possui origem e composição desconhecidas.

"O produto também está sendo divulgado de forma irregular em sites e plataformas eletrônicas, como o Facebook, o Instagram e outras mídias sociais. As propagandas relacionam o uso do produto com efeito emagrecedor, queima de gordura, redução de apetite, aceleração de metabolismo, de energia e disposição, o que não é permitido para suplementos alimentares", detalha a Anvisa.

Assim, todos os lotes do produto estão com a comercialização, distribuição, exportação, fabricação, propaganda e o uso proibidos.

Quais produtos a Anvisa proibiu?

Azeite de Oliva, da marca Los Nobles;

Cápsula emagrecedora Zempyc, da empresa Preço Justo Gestão Empresarial; e

Kit-Fit-Turbo, da empresa GVL Indústria de Suplementos Alimentares.

Recomendações da Anvisa aos consumidores

A Anvisa não recomenda o uso dos produtos citados, uma vez que não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia, representando riscos à saúde. Para denunciar esses itens à Agência, é possível entrar em contato por meio da ouvidoria ou pela Central de Atendimento (0800 642 9782).