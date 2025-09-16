Anvisa proíbe venda do azeite Los Nobles, produtos de suplemento alimentar e emagrecedor; veja lista
Produtos possuem composição desconhecida, de origem clandestina, segundo o órgão
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou uma determinação, nesta terça-feira (16), proibindo a venda do azeite de oliva da marca Los Nobles. Conforme documento do órgão, o produto argentino é de origem clandestina, já que não há anuência prévia da Anvisa para importação e não possui registro na Administração Nacional de Medicamentos, Alimentos e Tecnologias Médicas (Anmat).
A resolução da Anvisa, publicada no Diário Oficial da União desta terça, também proibiu a comercialização do suplemento alimentar Kit-Fit-Turbo, da empresa GVL, e da cápsula emagrecedora Zempyc, da empresa Preço Justo Gestão Empresarial.
Sobre o suplemento, a agência reguladora informou que a medida foi tomada após consumidores denunciarem efeitos adversos como:
- Taquicardia;
- Desconforto torácico compressivo;
- Epigastralgia (desconforto, queimação ou dor na região abdominal superior);
- Náuseas;
- Vômitos e diarreia, que foram relacionados ao uso do suplemento alimentar.
De acordo com a decisão, o produto possui composição desconhecida e divulga, de forma irregular, benefícios terapêuticos e de tratamento de saúde.
Já em relação ao Zempyc, o órgão disse que a ação foi adotada porque a empresa que está no rótulo do suplemento, a Sorocaps Indústria Farmacêutica, declarou que "não fabrica nenhum produto com o nome ou marca 'Zempyc'". Desta forma, a cápsula possui origem e composição desconhecidas.
"O produto também está sendo divulgado de forma irregular em sites e plataformas eletrônicas, como o Facebook, o Instagram e outras mídias sociais. As propagandas relacionam o uso do produto com efeito emagrecedor, queima de gordura, redução de apetite, aceleração de metabolismo, de energia e disposição, o que não é permitido para suplementos alimentares", detalha a Anvisa.
Assim, todos os lotes do produto estão com a comercialização, distribuição, exportação, fabricação, propaganda e o uso proibidos.
Quais produtos a Anvisa proibiu?
- Azeite de Oliva, da marca Los Nobles;
- Cápsula emagrecedora Zempyc, da empresa Preço Justo Gestão Empresarial; e
- Kit-Fit-Turbo, da empresa GVL Indústria de Suplementos Alimentares.
Recomendações da Anvisa aos consumidores
A Anvisa não recomenda o uso dos produtos citados, uma vez que não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia, representando riscos à saúde. Para denunciar esses itens à Agência, é possível entrar em contato por meio da ouvidoria ou pela Central de Atendimento (0800 642 9782).