Anvisa proíbe produto infantil, recolhe molho de pimenta e suspende cosmético; veja marcas

Decisões da autarquia foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU)

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
Ser Saúde
Imagem da fachada do prédio da Anvisa, agência de vigilância sanitária no Brasil, com entrada principal, estacionamento e área verde, em uma manhã ensolarada.
Legenda: Três empresas dos ramos alimentício e estético foram afetadas pelas medidas
Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a produção e circulação de produtos de três marcas diferentes dos setores alimentício e estético. As normas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) da última quinta-feira (28).

Alimento para crianças

O primeiro produto a ser apreendido foi um alimento infantil da empresa PF da Nina Nutrição Infantil Ltda. Segundo a publicação, a medida veio após o resultado de uma análise técnica conduzido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de São Paulo.

O órgão comprovou que o item, voltado para a primeira infância, era fabricado sem licença sanitária. Ele também não cumpria as Boas Práticas de Fabricação, conjunto de regras de higiene recomendado para todas as etapas da produção de um alimento.

Por conta disso, a agência determinou a suspensão de toda a comercialização, a fabricação, a importação, a propaganda e o uso do produto em todo o Brasil.

Em nota à CNN, a PF da Nina disse que recebeu com "surpresa" a decisão da Anvisa. "Estamos ainda investigando a situação junto ao fornecedor, mas hoje não temos conhecimento de falhas atuais nas boas práticas do fornecedor nem de falhas históricas ligadas à sua produção para o PF da Nina", afirma a empresa.

Lote de molho de pimenta

O molho de pimenta extra forte "Ubon", da empresa Magalhães e Ferraz Ltda. (Temperos Cali), também foi apreendido por decisão da Anvisa. A medida atinge apenas o lote 4512823.

Conforme a decisão da agência, o lote em questão continha uma quantidade de dióxido de enxofre que não havia sido declarada no rótulo do produto. A presença dessa substância em alimentos, principalmente se não estiver identificada, pode provocar reações alérgicas em pessoas sensíveis a esse composto químico.

Devido a isso, a companhia responsável pelo item foi notificada a interromper a comercialização, a distribuição e o uso do lote especificado.

Creme corporal

A Anvisa também suspendeu toda a cadeia de produção do creme corporal "Adeus", da empresa JSA Indústria de Cosméticos Ltda. Segundo a determinação, o item contém características farmacológicas, apesar de ser vendido como cosmético.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari

