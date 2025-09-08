Anvisa proíbe venda de 32 suplementos da mesma marca por 'condições insalubres' de fabricação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda e a fabricação de 32 suplementos alimentares da empresa Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda.

A medida, publicada no Diário Oficial da União (DOU) da última sexta-feira (5), veta, inclusive, a propaganda dos produtos e determina a apreensão de todos os lotes em circulação.

O que motivou a proibição da Anvisa?

A ação fiscal aconteceu após a agência realizar uma inspeção sanitária e constatar que os suplementos eram produzidos num estabelecimento sem licença sanitária, em "condições insalubres de higiene" e sem atender às boas práticas de fabricação de alimentos.

Conforme o artigo 46 do Decreto-Lei 986/1969, os estabelecimentos que fabricam, acondicionam ou transportam alimentos devem ser previamente licenciados pela autoridade sanitária competente, seja ela estadual, municipal ou do Distrito Federal. A ausência dessa autorização torna a produção ilegal.

Suplementos proibidos pela Anvisa

Entres os itens afetados, estão variações de creatina, colágeno e magnésio, além de suplemente que prometia ser uma versão natural de um medicamento para tratamento de disfunção erétil, chamado Tadala Natural, da marca NB Nutrition.

Abaixo, confira a lista completa de produtos da Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda com venda proibida pela Anvisa: