Anvisa proíbe venda de 32 suplementos da mesma marca por 'condições insalubres' de fabricação
Autoridade constatou que os produtos eram produzidos sem atender às boas práticas de fabricação de alimentos. Veja lista de itens afetados
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda e a fabricação de 32 suplementos alimentares da empresa Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda.
A medida, publicada no Diário Oficial da União (DOU) da última sexta-feira (5), veta, inclusive, a propaganda dos produtos e determina a apreensão de todos os lotes em circulação.
O que motivou a proibição da Anvisa?
A ação fiscal aconteceu após a agência realizar uma inspeção sanitária e constatar que os suplementos eram produzidos num estabelecimento sem licença sanitária, em "condições insalubres de higiene" e sem atender às boas práticas de fabricação de alimentos.
Conforme o artigo 46 do Decreto-Lei 986/1969, os estabelecimentos que fabricam, acondicionam ou transportam alimentos devem ser previamente licenciados pela autoridade sanitária competente, seja ela estadual, municipal ou do Distrito Federal. A ausência dessa autorização torna a produção ilegal.
Veja também
Suplementos proibidos pela Anvisa
Entres os itens afetados, estão variações de creatina, colágeno e magnésio, além de suplemente que prometia ser uma versão natural de um medicamento para tratamento de disfunção erétil, chamado Tadala Natural, da marca NB Nutrition.
Abaixo, confira a lista completa de produtos da Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda com venda proibida pela Anvisa:
- Creatina Monohidratada Sabor Frutas Vermelhas Marca Turbo Black Vitamin (todos os lotes).
- Creatina Marca Turbo Black Vitamin (todos os lotes).
- Colágeno Tipo II Não Desnaturado Sabor Iogurte Marca Turbo Black (todos os lotes).
- Colágeno Hidrolisado Sabor Frutas Tropicais Marca Turbo Black Vitamin (todos os lotes).
- Cafeína com Taurina Marca Turbo Black Vitamin (todos os lotes).
- Moringa Marca Ervas Brasil (todos os lotes).
- Maca Peruana Marca Ervas Brasil (todos os lotes).
- Hibisco Marca Ervas Brasil (todos os lotes).
- Graviola Marca Ervas Brasil (todos os lotes).
- Tadala Natural Marca NB Nutrition (todos os lotes).
- Magnésio Treonato Marca Turbo Black Vitamin (todos os lotes).
- Maca Peruana Marca Turbo Black Vitamin (todos os lotes).
- Maca Preta Marca Turbo Black Vitamin (todos os lotes).
- Lactoze sem Glúten Marca Turbo Black Vitamin (todos os lotes).
- L-Arginina e Alanica Marca Turbo Black Vitamin (todos os lotes).
- K2 + D3 2000 Ui Turbo Marca Black Vitamin (todos os lotes).
- Energy Maca Marca Turbo Black Vitamin (todos os lotes).
- Creatina Monohidratada Sabor Laranja Marca Turbo Black Vitamin (todos os lotes).
- Ômega 3 Marca NB Nutrition (todos os lotes).
- Moringa Oleifera Marca NB Nutrition (todos os lotes).
- Magnésio Treonato Marca NB Nutrition (todos os lotes).
- Magnésio Dimalato Marca NB Nutrition (todos os lotes).
- Colágeno Tipo II Não Desnaturado Marca NB Nutrition (todos os lotes).
- Cabelo Pele e Unha Marca NB Nutrition (todos os lotes).
- Lactoze Marca Natuforme Produtos Naturais (todos os lotes).
- Óleo de Girassol Ozonizado Marca Ozonlife (todos os lotes).
- Maca Premium Marca Nutrição Esportiva (todos os lotes).
- Max Vision Marca Turbo Black Vitamin (todos os lotes).
- Ácido Hialurônico + Colágeno Tipo II Marca NB Nutrition (todos os lotes).
- Maca Peruana Concentrado Marca Max Force (todos os lotes).
- Ora Pró Nobis Premium Marca Vitacorpus (todos os lotes).