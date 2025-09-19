Diário do Nordeste
Anvisa suspende lote de remédio para hipertensão por conter caco de vidro

O órgão informou que foi identificada a presença de material estranho em um lote do medicamento furosemida

(Atualizado às 20:54)
País
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de um lote do medicamento furosemida produzido pela Hypofarma – Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda. O remédio funciona como diurético e auxilia no tratamento de hipertensão.

O órgão regulador informou que foi identificada a presença de material estranho, semelhante a caco de vidro, em itens do lote 2411191 — de validade até 30/11/2026, ordenando sua suspensão.

Conforme determinação da Anvisa, todos os produtos deste lote tiveram a comercialização, a distribuição e o uso suspensos. A irregularidade foi constatada pela Vigilância Sanitária de Jaraguá do Sul (SC), que emitiu um parecer sobre o desvio de qualidade.

O que é furosemida?

A furosemida funciona como um diurético, estimulando a produção de urina pelo organismo e atuando para a redução da sensação de inchaço e diminuição na retenção de líquidos.

É recomendado para o tratamento da hipertensão e para quadros de edema em pessoas com insuficiência cardíaca congestiva, doenças hepáticas e distúrbios renais.

Recolhimento

A Anvisa orienta que os profissionais de saúde ou pacientes que identificarem produtos do lote corrompido devem denunciar ao órgão por meio dos Canais de Atendimento no portal da Anvisa ou da Vigilância Sanitária (Visa) local.

A farmacêutica alegou que o incidente se trata de um desvio pontual e que o problema foi encontrado em apenas uma unidade do referido lote.

