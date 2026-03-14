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Quais são os sintomas de câncer no fígado, doença que vitimou a filha de Amado Batista?

Mais de 12 mil novos casos da doença devem ser contabilizados no Brasil até 2028, conforme o Instituto Nacional do Câncer.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ser Saúde
Amado Batista e Lorena Batista.
Legenda: Lorena é a única filha mulher de Amado Batista.
Foto: Reprodução Instagram/ @amadobatistaoficial.

A filha do cantor Amado Batista, Lorena Batista, de 46 anos, faleceu nesta sexta-feira (13), em decorrência de um câncer de fígado em Goiânia (GO), onde estava internada. 

A informação foi divulgada pelo portal LeoDias e confirmada pela família de Lorena. A única filha mulher de Amado Batista estava com o tumor em metástase. Ela deixa um filho de três anos.

O cantor homenageou a filha nas redes sociais e disse que a perda é a maior dor que já sentiu. 

O QUE É O CÂNCER DE FÍGADO?

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), os tumores malignos no órgão podem ser de dois tipos:

  • primário (que começa no próprio órgão);
  • secundário ou metastático (tem origem em outro órgão e, com a evolução da doença, atinge também o fígado).

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O instituto considera ainda que o tipo mais comum, em mais de 80% dos casos, é o hepatocarcinoma, também chamado de carcinoma hepatocelular. É o tipo mais agressivo dos cânceres no órgão.

"Existem também o colangiocarcinoma (originado nos dutos biliares do fígado), o angiossarcoma (câncer raro que se origina nos vasos sanguíneos do fígado) e o hepatoblastoma, tumor maligno raro que atinge recém-nascidos e crianças nos primeiros anos de vida", completa o Inca.

As estimativas do instituto até 2028 são de que mais de 12 mil novos casos da doença surjam no Brasil, com maior propensão de desenvolvimento em homens. 

QUAIS OS FATORES DE RISCO PARA O CÂNCER DE FÍGADO?

Dentre os sintomas da doença, estão, conforme o Inca, "dor abdominal, massa abdominal, distensão abdominal, perda de peso inexplicada, perda de apetite, mal-estar, icterícia (tonalidade amarelada na pele e nos olhos) e ascite (acúmulo de líquido no abdômen)".

Na cartilha apresentada à população, alguns hábitos e fatores despontam como predisposição para o desenvolvimento da doença:

  • Tabagismo;
  • Consumo de bebidas alcóolicas;
  • Excesso de gordura corporal;
  • Uso de anabolizantes;
  • Histórico de hepatite crônica e dos tipos B e C.

Como diminuir o risco de câncer de fígado?

  • Manter o peso corporal adequado;
  • Evitar o consumo de bebidas alcoólicas;
  • Não consumir grãos e cereais armazenados em locais inadequados e úmidos;
  • Não fumar, ou parar quanto antes, em caso de fumantes;
  • Uso correto e contínuo de equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras, aventais e óculos de proteção, especialmente em atividades com produtos químicos, agrotóxicos e radiações. 
Amado Batista e Lorena Batista.
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