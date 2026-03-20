TCU investiga atrasos em repasse de recursos para diálise no SUS
Clínicas de diálise de Goiânia denunciam atraso e TCU decidiu fazer uma apuração nacional.
Atrasos no repasse de recursos para clínicas de hemodiálise que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) estão sendo investigados pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
A investigação começou após uma denúncia feita contra a Prefeitura de Goiânia, em Goiás, que estaria, segundo clínicas afetadas, demorando para repassar recursos recebidos por ela pelo Governo Federal.
A continuidade do tratamento de pacientes renais que precisam passar por processos de diálise pode estar em risco, uma vez que os atrasos nos pagamentos impactam na redução de insumos e atendimentos.
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Segundo a decisão do TCU, há indícios de problemas do tipo em outros estados, como Roraima e Tocantins, o que levou o órgão a unificar processos para uma apuração nacional.
O Tribunal ainda citou no processo o fato de que o Congresso Nacional tem uma investigação sobre irregularidades em repasses do tipo por todo o País. Pelos dados, atrasos assim podem afetar mais de 110 mil pacientes renais crônicos.