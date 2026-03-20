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TCU investiga atrasos em repasse de recursos para diálise no SUS

Clínicas de diálise de Goiânia denunciam atraso e TCU decidiu fazer uma apuração nacional.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:35)
Ser Saúde
Um paciente idoso repousa durante uma sessão de hemodiálise, com foco em seus braços e nas tubulações conectadas ao equipamento médico. O cenário clínico destaca os tubos preenchidos por sangue que circulam entre a máquina e o paciente.
Legenda: Atrasos nos repasses para clínicas de diálise pode afetar mais de 100 mil pessoas.
Foto: Mailson Pignata / Shutterstock.

Atrasos no repasse de recursos para clínicas de hemodiálise que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) estão sendo investigados pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

A investigação começou após uma denúncia feita contra a Prefeitura de Goiânia, em Goiás, que estaria, segundo clínicas afetadas, demorando para repassar recursos recebidos por ela pelo Governo Federal.

A continuidade do tratamento de pacientes renais que precisam passar por processos de diálise pode estar em risco, uma vez que os atrasos nos pagamentos impactam na redução de insumos e atendimentos.

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Segundo a decisão do TCU, há indícios de problemas do tipo em outros estados, como Roraima e Tocantins, o que levou o órgão a unificar processos para uma apuração nacional.

O Tribunal ainda citou no processo o fato de que o Congresso Nacional tem uma investigação sobre irregularidades em repasses do tipo por todo o País. Pelos dados, atrasos assim podem afetar mais de 110 mil pacientes renais crônicos.

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