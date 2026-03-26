Ministério da Saúde diz que Mpox 'não é um motivo de alerta'

O painel divulgado pelo Ministério da Saúde informa que o Brasil tem 140 casos confirmados e 9 suspeitos de Mpox neste ano. Apesar do aumento de diagnósticos, a pasta avalia que o cenário ainda "não é um motivo de alerta" para os brasileiros.

"A Secretaria de Vigilância e Saúde tem monitorado diariamente. Por enquanto não é um motivo de alerta maior. Estamos em contato o tempo todo com os estados e acompanhando esses casos", afirmou Fernanda Denegri, secretária de Ciência e Inovação do Ministério da Saúde, em entrevista ao jornal O Globo.

A titular do órgão disse ainda que não houve mudança na entrada de insumos para produção de medicamentos farmacológicos no Brasil, considerando a situação de instabilidade mundial devido à guerra no Irã.

"Hoje ainda não tivemos impacto", assegura a secretária.

Casos de Mpox no Ceará

No último dia 20 de março, o Ceará confirmou o terceiro caso de Mpox em 2026. A informação foi registrada na plataforma Integra SUS.

No total do ano, o Estado contabiliza até o momento:

29 casos notificados;

3 casos confirmados;

24 casos descartados;

2 casos suspeitos.

No dia 10 deste mês, o primeiro caso foi confirmado por meio do painel de monitoramento do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica.

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Como a Mpox é transmitida?

A principal forma de transmissão da Mpox ocorre por meio do contato direto pessoa a pessoa (pele, secreções) e exposição próxima e prolongada com gotículas e outras secreções respiratórias.

Ocorre, principalmente, por meio do contato direto pessoa a pessoa com as erupções e lesões na pele, fluidos corporais (tais como pus, sangue das lesões) de uma pessoa infectada.

Como é feito o diagnóstico da Mpox?

O diagnóstico é laboratorial, por teste molecular ou sequenciamento genético, feito por meio da coleta de material das lesões de pele.

Conforme o Ministério da Saúde, a amostra a ser analisada é coletada, preferencialmente, da secreção das lesões. Quando as lesões já estão secas, são examinadas as crostas das lesões. As amostras são encaminhadas para os laboratórios de referência no Brasil.