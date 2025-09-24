Anvisa proíbe café torrado e suplementos por riscos à saúde; saiba quais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os lotes do Café Torrado e Moído Extraforte e Tradicional da marca Câmara. A resolução, publicada nessa terça-feira (23), também proíbe a fabricação, comercialização e distribuição do produto.

A medida ocorreu após o Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen/RJ) encontrar fragmentos de um corpo estranho, semelhantes a vidro, em um dos lotes do café.

Outro fator determinante é uma portaria publicada pela Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde do Rio de Janeiro confirmando a origem desconhecida do produto, já que suas embalagens indicam que o café é fabricada por empresas irregulares.

Lotes de whey

A agência ainda proibiu a distribuição e venda de todos os lotes do Whey Isomix Definition, da marca Proteus, fabricado pela Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda. A medida foi tomada após a empresa informar que o suplemento não é mais fabricado desde o início de 2024.

A Unlimited informou também que não possui nenhuma relação com a Nutrimix A. Suplementos SLU, empresa descrita em algumas embalagens do produto disponível no mercado.

Veja também Mundo Programa de Jimmy Kimmel retorna e Trump critica PontoPoder Relator da PEC da Blindagem recomenda rejeição e diz que proposta é “abrigo seguro para criminosos”

Suplementos também foram alvo

Em outra resolução publicada também nessa terça, a Anvisa também determinou o recolhimento e proibiu a venda de todos os produtos da empresa Axis Nutrition Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., incluindo suplementos alimentares.

Neste caso, uma inspeção sanitária realizada pelo órgão entre 15 e 17 de setembro encontrou falhas graves nas boas práticas de fabricação dos alimentos. As irregularidades encontradas foram: