Morre mulher de 30 anos internada após consumir vodca com metanol

A Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo, confirmou a morte de uma mulher de 30 anos em decorrência de bebida adulterada com metanol. Segundo informações do g1, Bruna Araújo de Souza estava internada em estado grave após ingerir vodca com suco de pêssego.

A paciente recebia tratamento no Hospital de Clínicas de São Bernardo desde a manhã do dia 29 de setembro, após ser transferida já entubada por uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Na última sexta-feira (3), a unidade de saúde havia aberto protocolo de morte cerebral.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Bruna morreu após a adoção de um protocolo de cuidados paliativos, em decisão tomada pela equipe médica em conjunto com a família. Em nota, a administração municipal afirmou que a paciente "recebeu a melhor assistência possível".

"O óbito da mulher de 30 anos é o único caso confirmado de contaminação. A administração se solidariza com amigos e familiares e reforça que enquanto esteve internada, a paciente recebeu a melhor assistência possível", diz o comunicado.

Casos em Investigação

O Ministério da Saúde informou que foram confirmados 17 casos de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica e 200 estão em investigação. Boletim atualizado foi divulgado pela pasta na noite desta segunda-feira (6). Dois óbitos foram confirmados.

Com a morte de Bruna, ainda conforme o g1, chega a três o número de mortes causadas por ingestão de bebida adulterada no País, mas o caso dela ainda não foi contabilizado pelo Governo de São Paulo e pelo Ministério da Saúde.

O que fazer em caso de intoxicação?

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, é preciso buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar o Disque-Intoxicação da Anvisa, pelo número 0800 722 6001.

É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento.

A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito.