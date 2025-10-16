'Serial killer' presa diz que também matou cães

Apontada como "serial killer" após envenenar e matar quatro pessoas, a universitária Ana Paula Veloso Fernandes, 36, disse durante interrogatório à polícia que também tirou a vida de cachorros, dando "chumbinho" aos animais. As informações foram divulgadas pelo g1, que teve acesso ao depoimento.

A Polícia Civil de Guarulhos (SP) investiga se a estudante de Direito matou pelo menos 14 cães. Dez desses animais eram filhotes e pertenciam à irmã gêmea de Ana Paula. Os outros quatro cachorros mortos eram adultos e estavam com o ex-marido dela.

Caso seja comprovado que os cães foram envenenados e mortos, os responsáveis poderão responder pelo crime de maus-tratos a animais.

Ana Paula está presa e virou ré pelas mortes de Marcelo Hari Fonseca, Maria Aparecida Rodrigues, Neil Corrêa da Silva e Hayder Mhazres. Os crimes aconteceram nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, entre janeiro e maio deste ano.

A promotoria do Ministério Público afirma que Ana Paula matou as vítimas por envenenamento, que ainda está em processo de perícia para determinar qual foi a substância usada para os assassinatos. Pelo menos três vítimas terão os corpos exumados.

Além da "serial killer", foram acusadas Roberta Cristina Veloso Fernandes, irmã gêmea de Ana Paula, e Michelle Paiva da Silva, de 43 anos, filha de uma das vítimas. Ambas são suspeitas de envolvimento nos crimes. Michelle foi presa em uma operação conjunta das polícias civis fluminense e paulista.

Veja também País Professores poderão solicitar Carteira Nacional Docente a partir desta quinta (16) País Brasil confirma oito mortes e 41 casos de intoxicação por metanol

Interesses financeiros

A investigação aponta que o interesse de Ana Paula era ficar com os bens das vítimas. Ela se aproximou das quatro pessoas fingindo interesses amorosos ou de amizade. O MP ainda busca detalhes para saber se o número de assassinatos é maior.

"Além da gravidade em concreto das infrações cometidas ser indiscutível, bem como de estarmos diante de uma verdadeira serial killer", diz a decisão do MP, que pediu a conversão da prisão da estudante de temporária para preventiva.

A primeira prisão de Ana Paula foi no início de julho. Na ocasião, ela teria confessado que tentou envenenar alunos da própria turma de Direito de uma universidade em Guarulhos.

A estudante afirmou que envenenou o bolo por vingança, além de incriminar a esposa de um policial militar com quem mantinha uma relação extraconjugal.

Prisão de cúmplice incriminou 'serial killer'

A prisão de Michelle mudou os rumos da investigação. Teria sido a mulher de 43 anos quem contratou Ana Paula para matar o próprio pai, Neil, de 65 anos. Ele morreu após comer uma feijoada levada pela estudante.

Michelle e Ana Paula eram colegas de faculdade, e a filha do idoso teria pago R$ 4 mil à assassina do próprio pai para que ela saísse de Guarulhos e fosse a Duque de Caxias (RJ) envenenar a comida do homem.

A investigação aponta que Ana Paula teria matado dez cachorros durante os testes para saber se o veneno faria efeito.