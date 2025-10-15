Professores poderão solicitar Carteira Nacional Docente a partir desta quinta (16)
Documento será destinado a mais de dois milhões de professores brasileiros das redes públicas e privadas
A Carteira Nacional Docente do Brasil, destinada a professores de todos os níveis e etapas da educação no país, poderá ser solicitada a partir de quinta-feira (16), segundo anúncio feito em evento nesta quarta (15), no Rio de Janeiro, com o presidente Lula.
O documento deve atender 2,7 milhões de professores brasileiros das redes públicas e privadas. A validade, segundo o governo, será de dez anos.
Os professores que desejam a carteira precisam ter o Cadastro de Pessoa Física (CPF) regular junto à Receita Federal, além de estarem em exercício da atividade docente em uma instituição de ensino.
A solicitação deve ser realizada por meio da página Mais Professores, administrada pelo Ministério da Educação.
Durante o evento em que ocorreu o anúncio, realizado para celebrar o Dia do Professor neste 15 de outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre a importância dos investimentos em educação.
Segundo ele, novas ações, como a criação de uma universidade federal indígena e da universidade do esporte, também devem sair do papel este ano.
"Para que a gente possa fazer com que esse país seja soberano na terra, no ar, no mar, mas seja soberano também na sua educação. E vocês sabem que leva tempo para as coisas acontecerem", apontou sobre todas as novidades.
Outros benefícios
Além do anúncio da carteira, o governo ainda citou outros investimentos no Programa Mais Professores, com o intuito de desenvolver ações para valorizar a docência no Brasil.
Parcerias com empresas de todo o país, com descontos, benefícios e vantagens especiais para os professores Carteira Nacional Docente do Brasil, por exemplo, serão viabilizadas.
Outra novidade foi a premiação de 100 mil professores das redes públicas, selecionados com base nas escolas com maior nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), disponibilizando cartão de crédito de R$ 3 mil para a aquisição de ferramentas de trabalho, como computadores, notebooks e tablets.