Carteira Docente: um instrumento de valorização e reconhecimento dos professores

A Carteira Nacional Docente, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Educação Camilo Santana, representa mais um passo histórico no reconhecimento do papel transformador dos educadores na construção de um Brasil mais justo e desenvolvido. A iniciativa reforça o compromisso do Governo Federal com a valorização do magistério e com o fortalecimento da educação pública como pilar fundamental do progresso nacional.

A nova carteira simboliza mais que um documento de identificação: é um instrumento de dignidade e reconhecimento profissional. Com ela, professores de todo o país passam a ter acesso facilitado a benefícios culturais, descontos e políticas específicas voltadas à categoria, aproximando o Estado das necessidades reais de quem dedica a vida à formação das futuras gerações.

Ao priorizar a valorização docente, o governo reafirma que educar é o caminho mais sólido para o desenvolvimento social, econômico e humano. Nenhum país avança sem investir em seus professores, são eles que formam cientistas, profissionais, líderes e cidadãos conscientes de seus direitos e deveres.

O gesto do presidente Lula e do ministro Camilo Santana demonstra sensibilidade e visão de futuro. Valorizar o professor é valorizar o conhecimento, a democracia e a esperança. Que essa política seja o início de uma nova era de respeito e reconhecimento àqueles que ensinam com dedicação e amor.

O Brasil precisa continuar apostando na educação como prioridade nacional. E hoje, com a Carteira Nacional do Professor, damos um passo firme nessa direção, celebrando quem, todos os dias, constrói o país com palavras, exemplos e sabedoria.

No Dia dos Professores, a Carteira Nacional Docente do Brasil é um reconhecimento à dedicação de quem trabalha todos os dias pela educação. Professores e professoras, parabéns!

Eunício Oliveira é deputado federal