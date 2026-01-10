Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

A caça ao “real importador”: o novo inimigo da Receita Federal

Escrito por
Andrea Aquino producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Andrea Aquino é advogada
Legenda: Andrea Aquino é advogada
Nos últimos anos, a Receita Federal vem intensificando a perseguição a um novo “inimigo”: o suposto real importador oculto. Sob esse rótulo, operações absolutamente legítimas têm sido enquadradas como fraudulentas, a partir de interpretações genéricas e presunções sem lastro probatório.
 
A simples antecipação de recursos ou a concessão de prazo para pagamento pelo exportador não configuram, por si só, indício de ocultação. São práticas usuais do comércio internacional, estruturadas para equilibrar fluxo de caixa, crédito e segurança contratual entre as partes. O mesmo se aplica aos empréstimos entre empresas do mesmo grupo econômico, que, quando formalizados, não indicam fraude nem ausência de capacidade financeira.
 
Uma vez comprovada a capacidade econômica da empresa importadora, responsável por todos os aspectos operacionais da importação, desde a negociação internacional até o desembaraço aduaneiro, não há que se falar em ocultação. Nesses casos, cabe à Receita Federal comprovar a existência efetiva de fraude e demonstrar o dano concreto ao erário, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da boa-fé.
 
Na prática, temos obtido a anulação de diversas autuações milionárias baseadas em meros indícios genéricos, sem qualquer prova de dolo ou prejuízo fiscal. Tais autos, carentes de fundamentação técnica e coerência probatória, revelam-se inconsistentes e passíveis de nulidade tanto na esfera administrativa quanto judicial.
 
O combate à fraude é legítimo, mas não pode se transformar em uma caça às bruxas contra o comércio regular. O verdadeiro desafio da Receita Federal não é “caçar” o real importador, mas reconhecer quando há um importador legítimo. Aquele que movimenta a economia, gera empregos e atua com transparência.
 
Sobretudo, é essencial que seja respeitado o princípio da presunção de boa-fé que norteia a Convenção de Quioto Revisada, ratificada pelo Brasil, segundo a qual a relação entre o comércio e a autoridade aduaneira deve se pautar pela confiança e pela colaboração, e não pela suspeita infundada.
 
Andrea Aquino é advogada
Andrea Aquino é advogada
Colaboradores

A caça ao “real importador”: o novo inimigo da Receita Federal

Andrea Aquino
Há 1 hora
Valéria Mota é psicóloga
Colaboradores

O trabalho que vem aí

Valéria Mota
Há 1 hora
Saraiva Júnior é escritor
Colaboradores

Calor insuportável

Saraiva Júnior
09 de Janeiro de 2026
André Cruz é empreendedor
Colaboradores

O fim do feudalismo digital: a "liberdade" pode ser apenas uma gaiola dourada

André Cruz
09 de Janeiro de 2026
Rafael Pandolfo é advogado
Colaboradores

PL 1.087/2025: os falsos dilemas da tributação brasileira

Rafael Pandolfo
08 de Janeiro de 2026
Ricardo Chalfin é empresário
Colaboradores

2026: O ano de consolidação dos projetos condominiais sustentáveis

Ricardo Chalfin
08 de Janeiro de 2026
Leonardo Chucrute é gestor em educação
Colaboradores

Empreenda em 2026

Leonardo Chucrute
07 de Janeiro de 2026
João Batista Garcia Canalle é astrônomo
Colaboradores

Medalhas que inspiram o futuro da ciência

João Batista Garcia Canalle
07 de Janeiro de 2026
Tatiana Pimenta é engenheira civil
Colaboradores

O descanso também é trabalho

Tatiana Pimenta
06 de Janeiro de 2026
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Educação: a sina de Ofélia

Davi Marreiro
06 de Janeiro de 2026
Marcelo Valadares é médico
Colaboradores

Lei que classifica a fibromialgia como deficiência entra em vigor neste mês

Marcelo Valadares
04 de Janeiro de 2026
Giovana Zanirato é executiva
Colaboradores

Os caminhos e tendências para os CSCs em 2026

Giovana Zanirato
04 de Janeiro de 2026
Empresário
Colaboradores

Mauro Sampaio: uma legenda

Humberto Mendonça
04 de Janeiro de 2026
Renato Dolci é cientista político
Colaboradores

Relaxa: você não precisa ter opinião sobre tudo

Renato Dolci
03 de Janeiro de 2026
Jordany Diniz é advogada
Colaboradores

Inteligência artificial e reforma tributária: impactos na conformidade fiscal

Jordany Diniz
03 de Janeiro de 2026
Sheyner Yàsbeck Asfóra é advogado
Colaboradores

Advocacia criminal: compromisso renovado e defesa fortalecida

Sheyner Yàsbeck Asfóra
02 de Janeiro de 2026
Roberto Cláudio
Colaboradores

Ainda resta uma esperança

Roberto Cláudio
02 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Ano Novo, Velhas Conversas

Gregório José
31 de Dezembro de 2025
Lino Rampazzo é professor
Colaboradores

Encerramento do Ano Santo 2025: A luz da esperança cristã

Lino Rampazzo
31 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

“Seu” Chico e sua sucata

Gilson Barbosa
31 de Dezembro de 2025