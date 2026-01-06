Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O descanso também é trabalho

Escrito por
Tatiana Pimenta producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Tatiana Pimenta é engenheira civil
Legenda: Tatiana Pimenta é engenheira civil

Vivemos numa cultura que celebra o fazer. Entregar mais, render mais, acelerar sempre. Descansar virou sinônimo de luxo, e parar, um verbo quase proibido. Mas o corpo e a mente têm uma sabedoria que o mercado ainda insiste em ignorar:  descansar também é trabalho.

A autora Tricia Hersey, no livro ‘Descansar é Resistir’, define o descanso como “um ato de coragem que poucos te estimulam a praticar”. Ela propõe uma inversão necessária: o descanso não é um intervalo entre conquistas, mas parte do processo que as torna possíveis.

Quando ignoramos isso, a conta chega na forma de fadiga, desatenção, irritabilidade, perda de criatividade e esgotamento. Não é falta de competência, é falta de recuperação.

Foram cinco maratonas e muitas horas de treino até entender o óbvio: descanso também é parte do treino. Nos ciclos de corrida, ele é parte do planejamento, e o “day off” não é negociável. É o dia em que o corpo trabalha de outro jeito: reconstrói fibras, repara microlesões, recupera energia. Sem ele, o atleta não evolui. 

Hoje, vivendo a gestação da minha primeira filha aos 44 anos, essa compreensão ganhou uma nova camada de profundidade. No primeiro trimestre, o sono parecia infinito. O corpo, silenciosamente, está criando uma nova vida, construindo a placenta, dobrando o volume de sangue, reorganizando tudo por dentro. Enquanto a mente cobrava produtividade, o corpo fazia o que sabia: desacelerava para gerar.

Trata-se então do descanso atuando como força vital, e não como pausa. A biologia entende o que o mundo corporativo ainda reluta em aceitar: sem regeneração, não há crescimento.

Nos ambientes de trabalho, ainda confundimos presença com performance. Mas estar não é o mesmo que entregar. Segundo o Censo de Saúde Mental da Vittude, o presenteísmo médio nas empresas brasileiras é de 31%. Ou seja, um terço da capacidade produtiva se perde porque as pessoas estão esgotadas, mesmo quando não faltam.

Esgotamento não vem apenas do excesso de carga, mas da falta de pausa. A mente precisa de espaço para processar, o corpo precisa de tempo para recuperar, e a criatividade só floresce no intervalo entre um esforço e outro.

Lembro de um exemplo recente. Era o fim de semana antes do Vittude Awards, e eu ainda não tinha finalizado meu discurso. Poderia ter passado o sábado e o domingo revisando cada linha, mas decidi descansar. Na segunda-feira, acordei leve, inspirada, e o texto saiu inteiro em uma hora.

Se eu tivesse insistido, exausta, provavelmente teria levado três vezes mais tempo e o resultado seria pior. O descanso também produz, mas de outra forma. Ele reorganiza o pensamento, clareia as ideias, devolve propósito.

Aprender a descansar também é aprender a liderar. Nos últimos meses, a gravidez tem me ensinado sobre ritmo, priorização e confiança. Tenho delegado mais, praticado escuta, me aproximado das pessoas e, principalmente, preparado o time para funcionar bem na minha ausência. Descansar é, de certo modo, confiar: em si, nos outros e nos processos. Uma liderança descansada inspira segurança. Uma liderança exausta, ao contrário, contamina.

Empresas que tratam descanso como fraqueza alimentam o presenteísmo, rotatividade e perda de engajamento. Já aquelas que entendem o descanso como estratégia constroem times sustentáveis  e resultados mais consistentes. Não é coincidência que a Gallup mostra que equipes com líderes equilibrados e emocionalmente estáveis apresentam 23% mais produtividade e 43% menos rotatividade. Cuidar da energia humana é, cada vez mais, uma questão de negócio.

Descansar não é o oposto de trabalhar, é o que mantém o trabalho possível. Assim como o corpo do atleta precisa de pausa para evoluir, o corpo da gestante precisa de tempo para criar, e o corpo organizacional precisa de espaço para respirar.

O descanso é o trabalho invisível que sustenta todos os outros. É nele que as ideias amadurecem, que as pessoas se reconstroem, que o futuro se prepara. Porque produtividade sem pausa não é sucesso, é fadiga com crachá. Aprendi, nas maratonas, na maternidade e na liderança, que parar também é continuar.  E que, no fim das contas, o descanso é o trabalho mais inteligente que existe.

Tatiana Pimenta é engenheira civil

Tatiana Pimenta é engenheira civil
Colaboradores

O descanso também é trabalho

Tatiana Pimenta
Há 37 minutos
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Educação: a sina de Ofélia

Davi Marreiro
Há 37 minutos
Marcelo Valadares é médico
Colaboradores

Lei que classifica a fibromialgia como deficiência entra em vigor neste mês

Marcelo Valadares
04 de Janeiro de 2026
Giovana Zanirato é executiva
Colaboradores

Os caminhos e tendências para os CSCs em 2026

Giovana Zanirato
04 de Janeiro de 2026
Empresário
Colaboradores

Mauro Sampaio: uma legenda

Humberto Mendonça
04 de Janeiro de 2026
Renato Dolci é cientista político
Colaboradores

Relaxa: você não precisa ter opinião sobre tudo

Renato Dolci
03 de Janeiro de 2026
Jordany Diniz é advogada
Colaboradores

Inteligência artificial e reforma tributária: impactos na conformidade fiscal

Jordany Diniz
03 de Janeiro de 2026
Sheyner Yàsbeck Asfóra é advogado
Colaboradores

Advocacia criminal: compromisso renovado e defesa fortalecida

Sheyner Yàsbeck Asfóra
02 de Janeiro de 2026
Roberto Cláudio
Colaboradores

Ainda resta uma esperança

Roberto Cláudio
02 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Ano Novo, Velhas Conversas

Gregório José
31 de Dezembro de 2025
Lino Rampazzo é professor
Colaboradores

Encerramento do Ano Santo 2025: A luz da esperança cristã

Lino Rampazzo
31 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

“Seu” Chico e sua sucata

Gilson Barbosa
31 de Dezembro de 2025
Jorge Bheron Rocha é defensor público
Colaboradores

90 anos da Defensoria Cearense

Jorge Bheron Rocha
30 de Dezembro de 2025
Flávio Guerra é administrador
Colaboradores

A China está remodelando o mercado de habitação

Flávio Guerra
30 de Dezembro de 2025
Luccas Conrado é advogado
Colaboradores

Arquibancada da humilhação

Luccas Conrado
29 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Ano Novo e simbologia

Valdélio Muniz
29 de Dezembro de 2025
Décio Pecin é contador
Colaboradores

Por que aprender um idioma pode ser a melhor estratégia para manter o cérebro jovem?

Décio Pecin
28 de Dezembro de 2025
Tatiana Oliveira é cientista da computação
Colaboradores

Como a IA vai mudar o trabalho

Tatiana Oliveira
28 de Dezembro de 2025
Karen Scavacini é psicóloga
Colaboradores

Se a OpenAI não responde por interações perigosas, quem responde?

Karen Scavacini
28 de Dezembro de 2025
Jônatas Lima é engenheiro eletricista
Colaboradores

Rodovias em transição

Jônatas Lima
27 de Dezembro de 2025