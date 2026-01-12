Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sem limites para Trump

Organizações como a das Nações Unidas (ONU) e a dos Estados Americanos (OEA) condenaram duramente a agressão

Escrito por
Gilson Barbosa producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Jornalista
Legenda: Jornalista

Para o presidente norte-americano, Donald Trump, não há limites. Como detentor da mais formidável máquina de guerra do mundo, após sucessivas ameaças dirigidas ao venezuelano Nicolás Maduro Montes, enfim conseguiu sequestrá-lo e levá-lo aprisionado, com a esposa, para Nova York, onde ele responderá por acusações ligadas ao tráfico internacional de drogas.

A operação, planejada durante meses e concluída em menos de três horas, mostrou eficiência e rapidez. Porém, ao atacar Caracas durante a madrugada para levar Maduro, Trump desrespeitou a soberania de uma nação independente, contrariando todos os princípios do direito internacional. A ação foi praticada inclusive à revelia do Congresso dos EUA, causando mal-estar entre os parlamentares.

Organizações como a das Nações Unidas (ONU) e a dos Estados Americanos (OEA) condenaram duramente a agressão, planejada pela inteligência da poderosa nação do norte, afrontando o princípio da autodeterminação dos povos. Mas, por trás da prisão de Maduro para responder pelas acusações de que é alvo, há também interesses como o do controle das reservas de petróleo do país atacado, hoje as maiores do planeta, num total de 303 bilhões de barris, 17% do total de reservas mundiais.

Aliás, atacar ou, mesmo, invadir outros países faz parte da cartilha de Washington desde, pelo menos, 1954, quando a Agência Central de Inteligência (CIA) orquestrou o golpe de Estado que depôs o então presidente da Guatemala, Jacobo Árbenz (1913-1971). Outros tantos suceder-se-iam àquele, ao longo da Guerra Fria, com a presença militar direta ou indireta dos EUA. Basta consultar, leitor, os livros de História.

Agora, ao manifestar o desejo de comprar a Groenlândia à Dinamarca, Trump reforça o propósito anunciado assim que assumiu a Presidência. Sua geopolítica se baseia, neste caso em particular, na expansão da zona de influência dos EUA no Atlântico Norte, diante da constante movimentação de navios da Rússia e China. O ataque à Venezuela realmente abre um precedente perigoso. Trump subverte todas as normas, desrespeita acordos e ameaça inclusive ocupar militarmente o território de um país que, como os EUA, também é membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

E um ataque a um país-membro da OTAN geraria, em tese, a reação de todos os demais. Todavia, ao que parece, na concepção de Trump, de nada valem acordos, tratados ou princípios diplomáticos quando prevalecerem os interesses dos Estados Unidos. Há, mesmo, muitos motivos para a apreensão mundial, diante de suas provocações.

Jornalista
Colaboradores

Sem limites para Trump

Organizações como a das Nações Unidas (ONU) e a dos Estados Americanos (OEA) condenaram duramente a agressão

Gilson Barbosa
Há 1 hora
Lariane R. Del Vechio é advogada
Colaboradores

A crise silenciosa da saúde mental no mundo do trabalho

Lariane R. Del Vechio
11 de Janeiro de 2026
Paulo Ibri é mercadólogo
Colaboradores

A convergência entre ciência e sustentabilidade: o novo paradigma alimentar

Paulo Ibri
11 de Janeiro de 2026
Paulo Lima é empresário
Colaboradores

O que o mercado aprendeu com os ataques cibernéticos em 2025?

Paulo Lima
11 de Janeiro de 2026
Andrea Aquino é advogada
Colaboradores

A caça ao “real importador”: o novo inimigo da Receita Federal

Andrea Aquino
10 de Janeiro de 2026
Valéria Mota é psicóloga
Colaboradores

O trabalho que vem aí

Valéria Mota
10 de Janeiro de 2026
Saraiva Júnior é escritor
Colaboradores

Calor insuportável

Saraiva Júnior
09 de Janeiro de 2026
André Cruz é empreendedor
Colaboradores

O fim do feudalismo digital: a "liberdade" pode ser apenas uma gaiola dourada

André Cruz
09 de Janeiro de 2026
Rafael Pandolfo é advogado
Colaboradores

PL 1.087/2025: os falsos dilemas da tributação brasileira

Rafael Pandolfo
08 de Janeiro de 2026
Ricardo Chalfin é empresário
Colaboradores

2026: O ano de consolidação dos projetos condominiais sustentáveis

Ricardo Chalfin
08 de Janeiro de 2026
Leonardo Chucrute é gestor em educação
Colaboradores

Empreenda em 2026

Leonardo Chucrute
07 de Janeiro de 2026
João Batista Garcia Canalle é astrônomo
Colaboradores

Medalhas que inspiram o futuro da ciência

João Batista Garcia Canalle
07 de Janeiro de 2026
Tatiana Pimenta é engenheira civil
Colaboradores

O descanso também é trabalho

Tatiana Pimenta
06 de Janeiro de 2026
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Educação: a sina de Ofélia

Davi Marreiro
06 de Janeiro de 2026
Marcelo Valadares é médico
Colaboradores

Lei que classifica a fibromialgia como deficiência entra em vigor neste mês

Marcelo Valadares
04 de Janeiro de 2026
Giovana Zanirato é executiva
Colaboradores

Os caminhos e tendências para os CSCs em 2026

Giovana Zanirato
04 de Janeiro de 2026
Empresário
Colaboradores

Mauro Sampaio: uma legenda

Humberto Mendonça
04 de Janeiro de 2026
Renato Dolci é cientista político
Colaboradores

Relaxa: você não precisa ter opinião sobre tudo

Renato Dolci
03 de Janeiro de 2026
Jordany Diniz é advogada
Colaboradores

Inteligência artificial e reforma tributária: impactos na conformidade fiscal

Jordany Diniz
03 de Janeiro de 2026
Sheyner Yàsbeck Asfóra é advogado
Colaboradores

Advocacia criminal: compromisso renovado e defesa fortalecida

Sheyner Yàsbeck Asfóra
02 de Janeiro de 2026