Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O que o mercado aprendeu com os ataques cibernéticos em 2025?

Escrito por
Paulo Lima producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Paulo Lima é empresário
Legenda: Paulo Lima é empresário

Em 2025, ficou claro que os criminosos digitais não perderam tempo em estudar as tecnologias emergentes para usá-las a seu favor. De acordo com o Microsoft Digital Defense Report 2025, o Brasil é o terceiro país mais atacado por hackers nas Américas. O desafio, porém, não está apenas no volume, como também na sofisticação dos ataques, com automação avançada e fraudes impulsionadas por inteligência artificial.

Apesar desse cenário, o Brasil se destaca como referência global em cibersegurança, com nota máxima em medidas legais, técnicas e de cooperação internacional. O país é um dos dois da América Latina classificados no “Tier 1” do Índice Global de Cibersegurança (GCI) da União Internacional das Telecomunicações (UIT), na sua 5ª edição. Diante dessa contraditória realidade, precisamos descobrir quais são as falhas que se tornam portas de entrada para os criminosos digitais. 

Em junho deste ano, o país sofreu um golpe histórico no sistema financeiro nacional: a C&M Software, empresa responsável pela interligação de instituições financeiras ao Sistema de Pagamentos Brasileiro, foi comprometida por um grupo criminoso que desviou mais de R$500 milhões de contas públicas. O vetor do crime foi uma credencial vendida por um funcionário, habilitando o acesso à infraestrutura do sistema, que continha dados confidenciais compartilhados por instituições financeiras que habitavam as transações via Pix.

Aqui, conseguimos perceber que o problema inicial foi a falta de uma cultura organizacional clara sobre as consequências de dados vazados e que reforça o papel dos funcionários como protetores da empresa. Mas, para o colaborador ser aliado da instituição, ele precisa se sentir parte de algo maior, por isso o RH desempenha um papel indispensável. 

Ainda em agosto deste ano, a Sinqia, empresa responsável pelo sistema Pix de instituições financeiras, sofreu um desvio de aproximadamente R$710 milhões em transações não autorizadas. Esse caso mostra que a evolução do sistema de segurança das organizações continua lento em relação ao ritmo que os cibercriminosos desenvolvem suas técnicas.

Outro exemplo, em setembro, o BC confirmou que tinha apenas nove funcionários para garantir a segurança da infraestrutura de pagamentos via Pix, revelando a escassez de profissionais de cibersegurança no mercado. Segundo um levantamento da consultoria Rooby, metade da liderança considera a formação acadêmica em tecnologia inadequada, especialmente em áreas críticas como análise de ameaças.

Além disso, a capacitação contínua é essencial para acompanhar a complexidade crescente da tecnologia, sendo responsabilidade da empresa investir na educação digital. Porém, hoje em dia, os treinamentos são vistos como tarefas obrigatórias, o que diminui seu impacto. Por isso, os programas precisam ser monitorados para garantir eficácia e orientados por líderes capazes de avaliar o desenvolvimento individual das equipes.  

Portanto, visto o cenário atual de evolução mais rápida dos ataques do que das defesas, está claro que tecnologia sozinha não basta: é preciso investir em pessoas. A junção de tecnologia robusta, governança sólida e colaboradores preparados é a receita perfeita para manter o país habilitado para enfrentar, com resiliência, a nova geração de ameaças cibernéticas.

Paulo Lima é empresário

Lariane R. Del Vechio é advogada
Colaboradores

A crise silenciosa da saúde mental no mundo do trabalho

Lariane R. Del Vechio
Há 2 horas
Paulo Ibri é mercadólogo
Colaboradores

A convergência entre ciência e sustentabilidade: o novo paradigma alimentar

Paulo Ibri
Há 2 horas
Paulo Lima é empresário
Colaboradores

O que o mercado aprendeu com os ataques cibernéticos em 2025?

Paulo Lima
Há 2 horas
Andrea Aquino é advogada
Colaboradores

A caça ao “real importador”: o novo inimigo da Receita Federal

Andrea Aquino
10 de Janeiro de 2026
Valéria Mota é psicóloga
Colaboradores

O trabalho que vem aí

Valéria Mota
10 de Janeiro de 2026
Saraiva Júnior é escritor
Colaboradores

Calor insuportável

Saraiva Júnior
09 de Janeiro de 2026
André Cruz é empreendedor
Colaboradores

O fim do feudalismo digital: a "liberdade" pode ser apenas uma gaiola dourada

André Cruz
09 de Janeiro de 2026
Rafael Pandolfo é advogado
Colaboradores

PL 1.087/2025: os falsos dilemas da tributação brasileira

Rafael Pandolfo
08 de Janeiro de 2026
Ricardo Chalfin é empresário
Colaboradores

2026: O ano de consolidação dos projetos condominiais sustentáveis

Ricardo Chalfin
08 de Janeiro de 2026
Leonardo Chucrute é gestor em educação
Colaboradores

Empreenda em 2026

Leonardo Chucrute
07 de Janeiro de 2026
João Batista Garcia Canalle é astrônomo
Colaboradores

Medalhas que inspiram o futuro da ciência

João Batista Garcia Canalle
07 de Janeiro de 2026
Tatiana Pimenta é engenheira civil
Colaboradores

O descanso também é trabalho

Tatiana Pimenta
06 de Janeiro de 2026
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Educação: a sina de Ofélia

Davi Marreiro
06 de Janeiro de 2026
Marcelo Valadares é médico
Colaboradores

Lei que classifica a fibromialgia como deficiência entra em vigor neste mês

Marcelo Valadares
04 de Janeiro de 2026
Giovana Zanirato é executiva
Colaboradores

Os caminhos e tendências para os CSCs em 2026

Giovana Zanirato
04 de Janeiro de 2026
Empresário
Colaboradores

Mauro Sampaio: uma legenda

Humberto Mendonça
04 de Janeiro de 2026
Renato Dolci é cientista político
Colaboradores

Relaxa: você não precisa ter opinião sobre tudo

Renato Dolci
03 de Janeiro de 2026
Jordany Diniz é advogada
Colaboradores

Inteligência artificial e reforma tributária: impactos na conformidade fiscal

Jordany Diniz
03 de Janeiro de 2026
Sheyner Yàsbeck Asfóra é advogado
Colaboradores

Advocacia criminal: compromisso renovado e defesa fortalecida

Sheyner Yàsbeck Asfóra
02 de Janeiro de 2026
Roberto Cláudio
Colaboradores

Ainda resta uma esperança

Roberto Cláudio
02 de Janeiro de 2026