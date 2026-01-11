Diário do Nordeste
A convergência entre ciência e sustentabilidade: o novo paradigma alimentar

Escrito por
Paulo Ibri
Paulo Ibri é mercadólogo
Paulo Ibri é mercadólogo

Vivemos um momento de profunda transformação no setor de alimentação global. Nunca antes a relação entre o que comemos e o futuro do planeta esteve tão evidente. O aumento da população mundial — que deve chegar a 9,7 bilhões de pessoas até 2050, segundo a ONU — impõe um desafio sem precedentes: como alimentar mais pessoas sem esgotar os recursos naturais nem agravar as mudanças climáticas?

Diante desse cenário, emerge um novo paradigma alimentar, pautado pela inovação com propósito. O futuro da alimentação será definido pela capacidade de unir ciência e sustentabilidade, não como conceitos paralelos, mas como forças complementares que impulsionam o desenvolvimento econômico e ambientalmente responsável.

Nos últimos anos, avanços científicos e tecnológicos têm redesenhado a cadeia produtiva de alimentos. A biotecnologia, a fermentação de precisão e o cultivo de micélio estão abrindo caminho para a produção de proteínas e nutrientes com menor impacto ambiental, maior eficiência energética e melhor aproveitamento de insumos. De acordo com o Good Food Institute (GFI, 2024), o investimento global em proteínas alternativas ultrapassou US$ 6 bilhões na última década, demonstrando que a ciência se consolidou como motor dessa revolução alimentar.

No Brasil, o movimento é igualmente expressivo. Segundo a ABStartups, o número de foodtechs cresceu 35% entre 2019 e 2024, revelando um ecossistema em desenvolvimento que aposta em inovação para transformar a forma como produzimos, distribuímos e consumimos alimentos. As novas tecnologias estão tornando possível reduzir o desperdício, substituir matérias-primas de alto custo ambiental e aumentar a segurança alimentar,  pilares essenciais para a resiliência de um setor que enfrenta crises globais cada vez mais frequentes.

Nesse cenário, a sustentabilidade deixou de ser um diferencial reputacional para se tornar uma vantagem competitiva concreta. Empresas que incorporam práticas sustentáveis estão não apenas reduzindo seus riscos, mas também criando valor econômico de longo prazo. O Bloomberg Intelligence estima que o volume de ativos ESG deve atingir US$ 33 trilhões até 2026, evidenciando que o investimento sustentável é também um poderoso motor de inovação.

No setor alimentício, essa tendência é ainda mais relevante. Consumidores conscientes demandam transparência, rastreabilidade e responsabilidade socioambiental. Aqueles que não se adaptarem a essa nova realidade correm o risco de perder espaço para modelos de negócio mais éticos e eficientes. O que antes era uma escolha estratégica hoje é uma exigência de mercado — e, sobretudo, uma resposta à urgência climática.

A construção de um sistema alimentar sustentável e inovador depende de um ecossistema colaborativo. A convergência entre empresas, universidades, agências de fomento — como Embrapii, Finep e Sebrae — e investidores comprometidos com o impacto positivo é essencial para transformar ideias em soluções reais e escaláveis.

É preciso aproximar ciência e mercado, criando pontes que aceleram a aplicação prática do conhecimento científico. A inovação só cumpre seu propósito quando deixa o laboratório e chega à mesa das pessoas, promovendo desenvolvimento social, geração de renda e regeneração ambiental.

Dessa forma, inovar com propósito é compreender que cada avanço tecnológico deve servir ao bem-estar humano e ao equilíbrio ecológico. O alimento é o elo mais profundo entre o planeta e a humanidade — e é nele que se reflete a qualidade das nossas escolhas.

O futuro da alimentação será definido por quem souber unir tecnologia, ética e sustentabilidade. O Brasil, com sua biodiversidade, sua vocação agroalimentar e seu crescente ecossistema de inovação, tem tudo para ser protagonista dessa nova era. A convergência entre ciência e sustentabilidade não é apenas uma tendência: é uma exigência moral, econômica e ambiental. E dela dependerá não apenas o futuro do setor alimentício, mas o próprio futuro do planeta.

