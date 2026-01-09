Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Calor insuportável

Escrito por
Saraiva Júnior producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Saraiva Júnior é escritor
Legenda: Saraiva Júnior é escritor

Em Quixadá, Quixeramobim e Senador Pompeu, ao me encontrar com pessoas conhecidas, recebo sempre queixas de um calor insuportável. Acredito que em outras cidades do interior do Ceará seja também alta a temperatura. Uma das prováveis causas agravadoras das altas temperaturas é o desmatamento.

Na zona rural, o desmatamento é entendido pelos proprietários das fazendas, bem como pelos pequenos produtores, como importante para o nascimento e crescimento, durante o período chuvoso, de pasto para o gado. O desmatamento é uma questão cultural. Os próprios trabalhadores do campo fazem coro aos patrões e dizem que, após a queima da broca, a terra fica melhor para o plantio do milho e do feijão.

Em geral, as pessoas e, principalmente, os políticos não costumam dar a devida importância ao aumento da temperatura e não atinam para a consequente elevação do nível do mar. Para essas pessoas, crise climática é “história para boi dormir”. A maioria prefere os mecanismos de negação, pois não quer enfrentar o problema. Outros não sabem sequer que vivem na floresta de caatinga e nada sabem sobre sua devastação. Para muitos, basta chover que o mato cresce, e está tudo resolvido.

Parte da população nordestina, e quiçá do Brasil, não acredita que estamos sofrendo uma mudança climática. Sabe aquele calor quase insuportável das cidades do Sertão Central? Pois é, não serve de alerta para a conscientização de que o aquecimento global de fato existe. Segundo diversos estudos sobre o meio ambiente, atualmente lançamos carbono na atmosfera a um ritmo muito acelerado, causando aumento no efeito estufa e prejuízo para o destino do planeta e sua capacidade de sustentação da vida humana, dentre outros animais.

Agora, fale em reflorestamento das margens dos rios, riachos, açudes e cercas para os pequenos, médios e grandes proprietários rurais; ou para que os prefeitos plantem mudas de árvores nativas pelas avenidas, ruas e praças das cidades, que ninguém o leva a sério. Talvez tenha o mesmo efeito que mostrar crucifixo para vampiro. Apesar de que sabemos que as árvores tornam as cidades mais belas e melhoram o clima, e que o custo de plantá-las seja baixo para os cofres dos municípios.

Mas eis que, em clima de festa e alegria, o governador Elmano ofertou vários quilômetros de asfalto para as prefeituras de Piquet Carneiro, Senador Pompeu e Pedra Branca. Com certeza, essas cidades irão sofrer cada vez mais com aquele calor insuportável. Espera-se que, com educação sobre o meio ambiente para as crianças, chegue o dia em que asfaltar seja tão constrangedor e tão abominável quanto fumar um cigarro. Ou iremos pregar no deserto.

Saraiva Júnior é escritor

Saraiva Júnior é escritor
Colaboradores

Calor insuportável

Saraiva Júnior
Há 1 hora
André Cruz é empreendedor
Colaboradores

O fim do feudalismo digital: a "liberdade" pode ser apenas uma gaiola dourada

André Cruz
Há 1 hora
Rafael Pandolfo é advogado
Colaboradores

PL 1.087/2025: os falsos dilemas da tributação brasileira

Rafael Pandolfo
08 de Janeiro de 2026
Ricardo Chalfin é empresário
Colaboradores

2026: O ano de consolidação dos projetos condominiais sustentáveis

Ricardo Chalfin
08 de Janeiro de 2026
Leonardo Chucrute é gestor em educação
Colaboradores

Empreenda em 2026

Leonardo Chucrute
07 de Janeiro de 2026
João Batista Garcia Canalle é astrônomo
Colaboradores

Medalhas que inspiram o futuro da ciência

João Batista Garcia Canalle
07 de Janeiro de 2026
Tatiana Pimenta é engenheira civil
Colaboradores

O descanso também é trabalho

Tatiana Pimenta
06 de Janeiro de 2026
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Educação: a sina de Ofélia

Davi Marreiro
06 de Janeiro de 2026
Marcelo Valadares é médico
Colaboradores

Lei que classifica a fibromialgia como deficiência entra em vigor neste mês

Marcelo Valadares
04 de Janeiro de 2026
Giovana Zanirato é executiva
Colaboradores

Os caminhos e tendências para os CSCs em 2026

Giovana Zanirato
04 de Janeiro de 2026
Empresário
Colaboradores

Mauro Sampaio: uma legenda

Humberto Mendonça
04 de Janeiro de 2026
Renato Dolci é cientista político
Colaboradores

Relaxa: você não precisa ter opinião sobre tudo

Renato Dolci
03 de Janeiro de 2026
Jordany Diniz é advogada
Colaboradores

Inteligência artificial e reforma tributária: impactos na conformidade fiscal

Jordany Diniz
03 de Janeiro de 2026
Sheyner Yàsbeck Asfóra é advogado
Colaboradores

Advocacia criminal: compromisso renovado e defesa fortalecida

Sheyner Yàsbeck Asfóra
02 de Janeiro de 2026
Roberto Cláudio
Colaboradores

Ainda resta uma esperança

Roberto Cláudio
02 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Ano Novo, Velhas Conversas

Gregório José
31 de Dezembro de 2025
Lino Rampazzo é professor
Colaboradores

Encerramento do Ano Santo 2025: A luz da esperança cristã

Lino Rampazzo
31 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

“Seu” Chico e sua sucata

Gilson Barbosa
31 de Dezembro de 2025
Jorge Bheron Rocha é defensor público
Colaboradores

90 anos da Defensoria Cearense

Jorge Bheron Rocha
30 de Dezembro de 2025
Flávio Guerra é administrador
Colaboradores

A China está remodelando o mercado de habitação

Flávio Guerra
30 de Dezembro de 2025