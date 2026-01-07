Diário do Nordeste
Empreenda em 2026

Escrito por
Leonardo Chucrute producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Leonardo Chucrute é gestor em educação
Legenda: Leonardo Chucrute é gestor em educação

Empreender é mais do que ter boas ideias. Para quem pretende começar um negócio em 2026, precisa ter visão estratégica, capacidade de adaptação e forte inteligência emocional. Em um cenário em constante transformação, o sucesso está atrelado à habilidade de antecipar tendências e, ao mesmo tempo, manter os pés no chão, mas sem deixar a positividade de lado.

O ponto de partida sempre será o planejamento. É fundamental entender o mercado, definir o público-alvo e criar um modelo de negócio escalável. No entanto, em 2026, o diferencial será encontrar nichos inexplorados e agregar valor com autenticidade. Será preciso um pouco de coragem também.

A localização do empreendimento é um fator decisivo para se obter resultados satisfatórios. Por exemplo, escolha locais com densidade populacional, acesso facilitado e baixa concorrência direta. Com base em dados e análise demográfica, é possível minimizar riscos, maximizar o potencial de crescimento e sucesso do empreendimento.

O uso da tecnologia segue sendo indispensável tanto para oferecer serviços mais eficientes quanto para se comunicar com os clientes e economizar tempo para outras tarefas. Aplicativos, inteligência artificial e plataformas de atendimento automatizado deverão estar integrados à rotina de qualquer empresa que deseja se manter competitiva.

A capacidade de liderar com sabedoria é outro diferencial. Delegar e acompanhar é empreender com inteligência. Ao confiar na equipe, o empreendedor libera tempo para pensar estrategicamente, inova e fortalece a cultura organizacional da empresa.

Para ter êxito, é necessário também desenvolver aptidões como resiliência, olhar crítico e disciplina. O empreendedor de 2026 não poderá apenas reagir às mudanças, ele precisará liderá-las e se possível prevê-las.

Acima de tudo, empreender é sobre pessoas: formar equipes fortes, conectar-se com os clientes de forma genuína e criar negócios que façam sentido para o mundo em que vivemos. O amanhã é agora e ele exige preparo, coragem, propósito e disciplina.

